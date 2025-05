Израел уби 9 братчета и сестричета в Газа

И зраелски въздушен удар в Газа е ударил дома на лекарка и е убил девет от нейните 10 деца, съобщава болницата в град Хан Юнис, където тя работи, съобщи Би Би Си (BBC).

Болница „Насер“ съобщи, че едно от децата на д-р Алаа ал-Наджар и съпругът ѝ са ранени, но са оцелели.

Греъм Грум, британски хирург, работещ в болницата, каза, че е оперирал оцелялото ѝ 11-годишно момче.

Видео, споделено от директора на здравното министерство, управлявано от Хамас, и потвърдено от Би Би Си, показва малки изгорели тела, изваждани от развалините след удар в Хан Юнис в петък.

