Българска лекарка говори за една от най-големите трагедии в Газа

П алестински лекар, чиито деца бяха убити при израелски въздушен удар в Газа на 23 май, почина от нараняванията, получени при същото нападение, съобщават здравни служители, цитирани от Би Би Си (BBC).

Д-р Хамди ал-Наджар току-що се прибрал у дома, след като оставил съпругата си д-р Алаа ал-Наджар, в болница „Насер“, където и двамата са работили, когато домът им в Хан Юнис е бил ударен. Девет от десетте им деца са убити, а десетото е тежко ранено.

These are the children of Dr. Alaa and Dr. Hamdi Al Najjar.



9 of their 10 children were killed in an Israeli air strike in southern Gaza.



Gaza’s Civil Defence teams published video showing their charred bodies getting recovered from the under the rubble. pic.twitter.com/HaTpYqxJnG — Hamdah Salhut (@hamdahsalhut) May 24, 2025

Хамди е бил лекуван в болница за мозъчни и вътрешни наранявания, но е починал в събота. Алаа и 11-годишният им син Адам, който остава в болница, са единствените оцелели от семейството.

Д-р Милена Ангелова-Чий, български лекар, която работи в болница „Насер“,

заяви пред Би Би Си миналата седмица, че Хамди е получил сериозни наранявания на мозъка, белите дробове, дясната ръка и бъбреците си при нападението.

Sad, sad news. Dr. Alaa al-Najjar’s husband, Dr. Hamdi al-Najjar, has just succumbed to his injuries. Dr. Hamdi al-Najjar died now along with his 9 children. pic.twitter.com/i3wBRaIPUo — Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) May 31, 2025

Греъм Грум, британски хирург, работещ в болницата, който е оперирал сина на двойката – Адам, каза пред Би Би Си, че е „непоносимо жестоко“ майка му Алаа, която е прекарала години в грижи за деца като педиатър, да загуби почти цялото си семейство с един удар.

Той каза, че „лявата ръка на Адам е висяла почти на земята, той е бил покрит с наранявания и е имал няколко значителни разкъсвания“. „Тъй като и двамата му родители са лекари, той изглеждаше сред привилегированата група в Газа, но когато го вдигнахме на операционната маса, се чувстваше много по-млад от 11 години, на които всъщност е“, споделя лекарят.

Италианското правителство предложи в четвъртък да лекува Адам след апел на чичо му, д-р Али ал-Наджар,

който каза пред италианския вестник „Ла Република“, че болницата „Насер“ е зле оборудвана да го лекува. „Той трябва да бъде отведен незабавно в истинска болница извън ивицата Газа. Моля италианското правителство да направи нещо, вземете го, италианците, спасете го“, каза той.

Adam is the only surviving child of Dr. Alaa Al-Najjar, a pediatrician at Nasser Hospital.

Her colleague, Dr. Fidaa Al-Nadi, recalls how Alaa was a model of dedication — a committed doctor and a devoted mother who gave up her chance to specialize in order to balance her medical… pic.twitter.com/PhT2QmEqXD — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) May 27, 2025

„Италианското правителство изрази готовност да прехвърли тежко раненото момче в Италия“, се казва в изявление на външното министерство, добавяйки, че проучва осъществимостта на предложението.

Израелските отбранителни сили (IDF) заявиха по време на трагедията, че инцидентът се преразглежда.

В изявление се казва, че „самолет е ударил няколко заподозрени, идентифицирани от силите на IDF като действащи в сграда близо до войски в района на Хан Юнис, опасна бойна зона, която е била предварително евакуирана от цивилни за тяхна защита. Твърдението за вреда на незамесени лица се преразглежда“.

Израел започна военна кампания в Газа в отговор на трансграничното нападение на Хамас на 7 октомври 2023 г., при което около 1200 души бяха убити, а 251 други бяха взети за заложници. Най-малко 54 418 души са били убити в Газа по време на войната, според здравното министерство на територията, управлявано от Хамас.