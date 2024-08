Воден апокалипсис в Австрия

А лпийските райони на Австрия са засегнати от проливни дъждове, а на места жителите на Виена останаха без вода, предаде Ройтерс. Водната стихия стана причина и за спирания на пътния и железопътния транспорт.

Потоци от кална вода пометоха автомобили в ски курорта Санкт Антон в Западна Австрия, а жителка на виенския окръг Дьоблинг вчера е била от завлечена под автобус от прииждащата вода. В момента тя е настанена в болница, като състоянието ѝ е критично.

Виенската противопожарна служба е получила вчера 450 сигнала във връзка с транспортния хаос, предизвикан от дъждовете.

"Силните бури нанесоха големи щети в много части на Австрия", заяви канцлерът Карл Нехамер в социалната мрежа "Екс". Той благодари на служителите, които работят за отстраняване на щетите.

В Дьоблинг вчера са паднали 110 литра дъжд на квадратен метър, като средното количество за август по този показател във Виена е 68 литра. Рекордът, откакто се води статистиката, е регистриран на 15 май 1885 г., когато върху австрийската столица са се изсипали 139 литра на квадратен метър.

