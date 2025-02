Внимание! Възможни са свлачища около кабинковия лифт на Санторини

В района около кабинковия лифт на Санторини, разположен по склоновете на калдерата над старото пристанище на острова, има повишен риск от свлачища поради стотиците земетресения, които разтърсиха острова през последната седмица.

Председателят на Гръцката организация за планиране и защита от земетресения (OASP) Ефтимис Леккас заедно с Гръцката служба за геология и проучване на минерали (EAGME) за инспекция на района смята, че са необходими подобрения и засилена защита.

Santorini is under a state of emergency as constant tremors force the evacuation of 10,000+ residents. Authorities warn of landslides and quake risks, with the U.S. issuing a travel advisory. #Santorini #TravelAlert #TravelAdvisors



Read More: https://t.co/4KL0OiRAag pic.twitter.com/tchrPTfsFq