Внезапни наводнения в Кан, метеоролози предвиждат нова буря

Н аводнения заляха днес Кан, помитайки коли по улиците и създавайки в града на Френската Ривиера, известен с филмовия си фестивал, ситуация на повишена тревога, предаде Ройтерс.

⚡🇫🇷Heavy rainfall causes sudden flash flooding in Cannes' République district. September 23.2024 LOCATION: - République district - Cannes, #France (Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d'Azur) #Cannes #Innondation | #Flood Stay informed! pic.twitter.com/OTegkfzcKA

Няма пострадали в резултат на потопа в югоизточната част на Франция, където през 2015 г. най-малко 19 души загинаха при наводнения, а десетки хиляди останаха без електричество. Очаква се ситуацията в града да се нормализира, тъй като бурята продължава да се движи на изток, каза говорителят на кметството.

More than 50 mm of rain fell during a storm, causing flash flooding in Cannes



📌 Alpes-Maritimes | France 🇫🇷

September 23, 2024#floods #flooding #Cannes #inondations

🎥 : René Tombarel pic.twitter.com/36G9ByWhmt