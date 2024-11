Вижте как Валенсия изчезва под море от кал по време на смъртоносните наводнения в Испания

Ш окиращи сателитни снимки показват истинските размери на безпрецедентния обем кална вода, която премина през испанския град Валенсия, след като неочакван дъжд, подобен на мусон, предизвика най-тежките наводнения в страната от десетилетия.

(Във видеото: МВнР: Установен е контакт с единия от издирваните българи във Валенсия)

На 29 октомври Испания беше изненадана, когато неочакван метеорологичен фронт внезапно отприщи проливни дъждове в големи части от страната, предизвиквайки смъртоносни внезапни наводнения.

В резултат на екстремното метеорологично явление загинаха най-малко 214 души в цялата страна, но общият брой на жертвите може да нарасне, тъй като спасителните служби все още издирват изчезнали хора. Това е най-големият брой смъртни случаи от 1967 г. насам при наводнения в една европейска държава.

Най-тежко засегната е областта около Валенсия, където за по-малко от половин ден паднаха дъждове с продължителност повече от една година. Най-силните валежи бяха регистрирани в Чива, където за 8 часа паднаха 20 инча (50 см) дъжд, според испанската метеорологична агенция. Пороят бързо предизвика преливане на близките реки, включително Турия, която тече през по-голямата градска част на Валенсия и се влива в Средиземно море.

Before and after satellite images showing the catastrophic flooding happening in Valencia, Spain pic.twitter.com/1jWljS0SLc