Смъртни заплахи срещу Никола Саркози в затвора

Б ившият френски президент Никола Саркози стана обект на смъртни заплахи, отправени към него от друг лишен от свобода в затвора "Санте" в Париж, потвърди столичната прокуратура.

France’s jailed ex-president Sarkozy targeted by death threats, prosecutor office says https://t.co/OqWAkB4urH https://t.co/OqWAkB4urH — Reuters World (@ReutersWorld) October 23, 2025

Там някогашният стопанин на Елисейския дворец започна в началото на седмицата да излежева присъдата си, постановена по дело за незаконно финансиране на предизборна кампания. Държавното обвинение съобщи, че по случая със заплахите е започнало разследване, предаде Ройтерс.

Никола Саркози е в затвора с двама охранители

"На 22 октомври 2025 г. началникът на затвора "Санте" уведоми парижката прокуратура, че в социалните мрежи се разпространява видеозапис, очевидно направен от лишен от свобода, на който същият отправя заплахи към Никола Саркози при пристигането му в затвора", посочи прокуратурата в отговор на запитване на Ройтерс за коментар.

В хода на разследването са разпитани трима затворници, а при претърсване на затвора са иззети два мобилни телефона, допълват оттам.

Саркози в затвора: 9 кв. метра с душ, тоалетна, телевизор и „Граф Монте Кристо“

Саркози, който управляваше Франция от 2007 до 2012 г., във вторник започна да излежава 5-годишна присъда, след като бе признат за виновен в престъпен заговор с цел набиране на средства за предизборна кампания от режима на полковник Муамар Кадафи в Либия.

Към бившия държавен глава са зачислени двама полицейски служители, които да го охраняват, докато изтърпява наказанието, мярка, която предизвика недоволството на синдикатите на затворническите надзиратели.