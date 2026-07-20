Три коли се сблъскаха край село Бели Лом, полицията регулира трафика

Верижна катастрофа с три автомобила затрудни движението по пътя I-2 Разград – Шумен край село Бели Лом.

Инцидентът е станал след като първият автомобил е намалил скоростта за завой към паркинг, а третият не е успял да спре навреме и е последвал удар.

Няма данни за тежко пострадали; един човек е транспортиран за преглед, а тестовете на тримата шофьори за алкохол са отрицателни. Движението се регулира и не е напълно спряно.

Верижна катастрофа с участието на три автомобила затрудни движението по главния път I-2 Разград – Шумен в района на село Бели Лом, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева каза за БТА, че произшествието е станало между румънски, русенски и разградски автомобил, които са се движели в посока Русе.

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По първоначални данни шофьорът на румънския автомобил намалил скоростта с намерение да завие към паркинга край село Бели Лом. Движещият се след него автомобил също намалил, а третият не успял да спре навреме и последвал удар между трите превозни средства.

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Един от участниците в катастрофата се е оплакал от болки в гърдите и е транспортиран за медицински преглед. Към момента няма данни за тежко пострадали, посочи Георгиева. Тя добави, че пробите на тримата шофьори за употреба на алкохол са отрицателни.

Пътят не е затворен. За да не се образуват задръствания, автомобилите в посока Русе се отклоняват през паркинга в района на произшествието, а движението в обратната посока се извършва в свободната лента до приключване на работата на полицейските екипи, допълни говорителят на полицията в Разград Илияна Георгиева.