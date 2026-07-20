Минути на ужас: Водна стихия отнесе коли и заля домове в Румъния

Силен порой предизвика внезапно наводнение в Бущени, Румъния, като водата е отнесла автомобили, камъни и отпадъци, а движението по натоварения път DN1 временно е било блокирано.

Една жена е пострадала при наводнението, като е получила счупвания на долните крайници; спасителните екипи са евакуирали още няколко души, включително хора, блокирани в автомобили и наводнени домове.

Десетки домове и автомобили са засегнати, като пожарникари са изпомпвали вода от около 22 жилища; лошото време е засегнало общо 29 населени места в 16 окръга и Букурещ, където е бил обявен червен код за бури.

Сняг, дъжд и наводнения затрудниха движението в Румъния

Силен порой предизвика внезапно наводнение в планинското градче Бущени в долината Прахова, Централна Румъния вчера следобед, съобщи румънското издание "Румъния инсайдър". Водата отнесе коли, камъни и отпадъци по улиците и временно блокира движението по натоварения национален път DN1. Екипи на спешна помощ спасиха няколко души, които бяха блокирани от водата, а десетки къщи бяха наводнени.

Според Главния инспекторат за извънредни ситуации 33-годишна жена е била застигната от внезапното наводнение на входа на Бущени откъм планинския курорт Синая. Първоначално ѝ е помогнал случаен минувач, след което жената е била поета от екип на спешна медицинска помощ и е била транспортирана в болница.

По думите на ръководителя на Департамента за извънредни ситуации на Румъния Раед Арафат пострадалата жена е получила счупвания на долните крайници, но е била в съзнание, съобщава News.ro, цитиран от "Румъния инсайдър". Той каза, че властите нямат данни за изчезнали или загинали хора.

Страшни бури и дъждове, наводнения в голяма част от Румъния

Спасителните екипи са евакуирали още един човек от наводнен дом, спасили са двама мъже, блокирани в кола, и са преместили друг жител на безопасно място, докато екипите са обхождали домовете по улица „Либертатя“, за да търсят хора, които имат нужда от помощ или евакуация.

Около 17:00 ч. водата е започнала да се оттича и пожарникарите са започнали да изпомпват вода от около 22 наводнени домакинства. Властите са подсилили действията с допълнителен персонал, пожарни коли, водни помпи и линейки.

Съобщава се, че наводнението е засегнало около 30 автомобила на междуградския път. Двама души, блокирани в един автомобил, са били спасени от пожарникари, а други 10 са успели да се евакуират сами.

"Воден апокалипсис" удари Букурещ

Наводнението в Бущени е част от по-широка вълна на лошо време, която засегна 29 населени места в 16 окръга и Букурещ, където властите издадоха червен код за бури вчера следобед. В цялата страна екипите на спешна помощ са отстранили вода от 24 къщи, 34 двора, 36 мазета и 23 улици, разчистили са 123 паднали дървета и пет повредени електрически стълба и са реагирали на щети по 88 автомобила.

Движението по няколко национални пътища, включително DN1 в окръг Прахова, беше временно затруднено, а железопътният трафик край Волунтари, близо до Букурещ, също беше за кратко засегнат от бурята.

Миналото лято буря с много силни ветрове удари популярния планински град Синая, също в долината Прахова, като нанесе сериозни щети, рани най-малко 16 души и наруши транспорта и местната инфраструктура, припомня "Румъния инсайдър". Исторически обекти в града също бяха засегнати.