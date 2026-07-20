Одит на Сметната палата взриви НФК: Бельо, обувки и клинове вместо работно облекло

Сметната палата установи сериозни проблеми в управлението на Националния фонд „Култура“ (НФК) за периода 2021–2023 г., включително липса на ясни правила, субективизъм при оценяването и риск от финансиране на проекти не според художествената им стойност.

НФК е разполагал с 66,5 млн. лв. за трите години, като над 63 млн. лв. са били изразходвани за творчески проекти; при проверка на 63 договора са открити съществени несъответствия с нормативните изисквания.

Одитът откри и проблеми при вътрешното управление, сред които преразход на средства за персонал и изплащане на пари за работно облекло срещу фактури за несвързани артикули като бельо, туристически обувки и клинове.

Редица нередности в Националния фонд „Култура“ (НФК) констатира Сметната палата след одит на управлението на публичните средства и дейности на НФК за периода от 01 януари 2021 г. до 31.1декември 2023 година, съобщават от одитната институция. Установено е че творчески проект, кандидатстващ за финансиране от НФК, е имал повече шансове да бъде одобрен, ако е административно и технически изряден, отколкото ако е с висока художествена стойност. Сред другите констатации изпъкват липса на правила и субективизъм при определянето на условията за кандидатстване и оценяване, преразход на средствата за персонал и изплащане на служителите на средства за работно облекло срещу представени фактури за бельо, туристически обувки и клинове.

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Одитът констатира редица несъответствия с правната рамка, които пречат на осигуряването на гаранции, че държавата подпомага проекти, съответстващи на дългосрочната национална културна политика.

В одитния доклад се отбелязва, че след края на одитирания период са взети мерки за ограничаване на рисковете и слабостите на управление на НФК, като през 2024 г. са приети нормативни промени, които целят подобряване на работата на Фонда.

НФК е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на културата, чиято дейност е регламентирана в Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК).

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За тригодишния одитиран период Фондът е разполагал с общо 66,5 млн. лв. За 2021 г. средствата са 23,2 млн. лева, през 2022 - близо 34,5 млн. лв., от които към 176 хил. лева остават неусвоени, а през 2023 г. – 8,9 млн. лв. За финансиране на творчески проекти са изхарчени малко над 63 млн. лв. (95 на сто от всички разходи на фонда за периода).

При извършените от Сметната палата проверки на 63 договора за финансиране на проекти по девет конкурсни програми, обявени от НФК през одитирания период, са установени съществени несъответствия с изискванията на нормативните актове.