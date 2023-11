Тийнейджър се завърна в родината си: Вярвах, че ще бъда в Украйна, но не и в този ден

У краински тийнейджър, който по време на войната е бил отведен в Русия от окупирания град Мариупол, се завърна вчера в Украйна, предаде Ройтерс.

Богдан Ермохин, който в същия ден навърши 18 години, се обърна по-рано този месец към президента Володимир Зеленски с молба да помогне за връщането му в Украйна. През март той се опитал да напусне Русия и да замине за Украйна през Беларус, но бил спрян и върнат обратно. Ермохин е сирак и е бил настанен в приемно семейство край Москва.

Bohdan Yermokhin, a Ukrainian teenager who was taken to Russia from the occupied city of Mariupol during the war and prevented from leaving the country earlier this year, returned to Ukraine on Sunday https://t.co/6dCYRg9W7J