Politico: Великобритания се готви за война

О фициален доклад с тревожен тон сочи, че „държавният конфликт се е завърнал в Европа“ — но в Обединеното кралство тече ожесточен спор за реакцията на правителството на Киър Стармър, което е изправено пред недостиг на средства, пише Politico .

Киър Стармър неколкократно подчерта, че подготвя Обединеното кралство за „военна готовност“ — но плановете му за разходите показват друго.

В навечерието на представянето на стратегическия преглед на отбраната (Strategic Defence Review, SDR), което се състоя в понеделник, премиерът заяви, че ще насочи страната към „готовност за водене на война като основна цел на въоръжените ни сили“.

SDR е мащабен документ, очертаващ най-сериозните заплахи пред Обединеното кралство и начините за справяне с тях. Той съдържа над 60 нови мерки за укрепване на способностите на страната да се бори с конфликти и да защитава съюзниците си.

Докладът препоръчва разширяване на програмата за подводници, което би довело до създаването на 30 000 нови работни места; инвестиция от 1,5 милиарда паунда в технологии, ускоряващи вземането на решения на бойното поле; и развитие на Кралския флот като „хибридна“ сила, която комбинира дронове с военни кораби, подводници и самолети.

Документът призовава Обединеното кралство да се съсредоточи върху отговора на заплахите, пред които са изправени европейските съюзници — така наречения „подход с приоритет към НАТО“.

Тежестта на тези думи обаче бе частично подкопана от неубедителния език, с който Стармър говори за отбранителните разходи. Макар че премиерът се ангажира да увеличи бюджета до 2,5 процента от БВП до 2027 г., „амбицията“ да достигне 3 процента остава „в зависимост от икономическите и фискалните условия“.

Тази колебливост предизвика притеснения сред депутати и експерти в отбраната, че Великобритания няма план за справяне с най-сериозната заплаха, идентифицирана в SDR: агресията от страна на Русия.

Какво да очаква Украйна от новите лидери на Великобритани и Франция?

Както е посочено в доклада:

„Държавният конфликт се е завърнал в Европа, като Русия демонстрира готовност да използва военна сила, да причинява вреда на цивилни и да заплашва с използване на ядрени оръжия, за да постигне целите си.“

Стармър посети корабостроителницата в Гован, Глазгоу, в навечерието на публикуването на SDR, заявявайки пред журналисти, че целта му е да обедини Обединеното кралство около „обща цел“ и да „мобилизира нацията“.

Той описа визия за държава, която е в състояние на военна нагласа, която по-късно беше разширена в самия документ, призоваващ към подход, обхващащ цялото общество.

Препоръките на SDR включват обновен фокус върху защитата на родината, разширяване на кадетските сили и закон за отбранителна готовност, който да даде на правителството правомощия да мобилизира резервистите и индустрията при ескалация на кризата. Отделно министърът на отбраната Джон Хийли обеща, че до 2034 г. Обединеното кралство ще разполага със 76 000 редовни войници.

На всяка стъпка Хийли и Стармър подчертаваха, че укрепването на отбраната на страната и на нейните европейски съседи ще създаде нови работни места и ще подкрепи икономическия растеж.

„Това е основата на цялото мислене на премиера относно отбраната“, каза служител от „Даунинг стрийт“ №10, пожелал анонимност.

Но въпреки опитите си да свърже отбраната с икономическия растеж, Стармър е ограничен от финансовите рамки на Министерството на финансите и канцлера Рейчъл Рийвс.

Когато Стармър обяви, че ще увеличи отбранителните разходи до 2,5 процента от БВП — около 85 милиарда паунда понастоящем — съюзниците на Хийли заявиха, че този ангажимент е резултат и от последователното лобиране от страна на министъра на отбраната.

Хийли обаче все още не е спечелил битката за твърдо обвързване с целта от 3 процента. Говорител на Стармър посочи, че това ще се случи „в следващия парламент“, което може да бъде чак до 2034 г.

