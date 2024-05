Обвинени в шпионаж: Великобритания привиква китайския посланик

Б ританското министерство на външните работи извика китайския посланик, след като трима мъже бяха обвинени в шпионаж в полза на Хонконг, съобщи днес в. "Дейли Телеграф", цитиран от Ройтерс.

Посланикът ще бъде изслушан от британски официални представители във връзка с обвиненията срещу обвинените трима, че са подпомагали външното разузнаване на Хонконг във Великобритания, посочва изданието. Вчера тримата се явиха пред съд в Лондон.

