“Шпионска заплаха от Китай“: Пекин с бурна реакция

А рестуването на няколко души в Европа по обвинения в шпионаж в полза на Китай предизвика бурен дипломатически отговор от страна на Пекин.

Китайското външно министерство разкритикува действията, предполагайки, че правителствата, повдигнали обвиненията, произвеждат страхове от “шпионска заплаха от Китай“, за да опетнят глобалния му имидж.

“Призоваваме съответните страни да спрат да преследват сенките и да хулят Китай“, каза говорителят Уан Уенбин на редовната пресконференция на министерството в сряда.

Китай е следил председателя на парламентарната комисия по външни работи на Белгия

Арестите дойдоха, когато Германия, Обединеното кралство и редица други членки на НАТО са в повишена готовност за операции на китайското разузнаване, кражба на технологии и наблюдение на китайски дисиденти в рамките на техните граници.

Острото отхвърляне на обвиненията от страна на Пекин подчертава неговата чувствителност към обвиненията в задгранични разузнавателни операции, особено във време, когато отношенията му с европейските нации са напрегнати.

В Германия фокусът на полемиката е помощникът на Максимилиан Кра от партията „Алтернатива за Германия“, Джиан Гуо, който беше арестуван за предполагаемо предаване на чувствителна информация за дискусии в Европейския парламент и шпиониране на китайци, които се противопоставят на управляващата комунистическа партия в Пекин.

