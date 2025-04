Ванс пред Мелони: Оптимисти сме, че можем да сложим край на руско-украинската война

С АЩ са оптимисти, че могат да сложат край на войната между Русия и Украйна, заяви днес вицепрезидентът Джей Ди Ванс на среща в Рим с министър-председателката на Италия Джорджа Мелони - втората в рамките на 24 часа, предаде Ройтерс.

Ванс разговаря с Мелони във Вашингтон вчера, след което и двамата отпътуваха за италианската столица преди великденските празници.

"Искам да осведомя министър-председателката за най-новото в някои от преговорите между Русия и Украйна /.../ дори за последните 24 часа, смятаме, че имаме да съобщим някои интересни неща", каза Ванс пред репортери в компанията на Мелони.

"Тъй като преговорите продължават, няма да им давам предварителна оценка, но сме оптимисти, че ще можем, надяваме се, да направим така, че тази война, тази жестока война да свърши", добави той.

Само часове по-рано американският държавен секретар Марко Рубио каза, че президентът Доналд Тръмп ще се откаже от опитите си да посредничи за мирно споразумение между Русия и Украйна, ако до дни няма ясни признаци, че може да бъде сключено споразумение, припомни Ройтерс.

