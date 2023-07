Бойци от "Вагнер" са се приближили до руска ядрена база по време на метежа

В момент, когато на 24 юни силите на разбунтувалата се частна военна компания "Вагнер" се бяха запътили към Москва, контингент с военни превозни средства се отклонил по магистрала в източна посока към укрепена руска армейска база, в която се съхраняват ядрени оръжия, предаде Ройтерс, като се позова на публикувани онлайн клипове и интервюта с местни жители.

Ukraine’s head of military intelligence, Kyrylo Budanov, told @Reuters that Wagner fighters reached a Russian nuclear base called Voronezh-45 during their mutiny with the intention of acquiring small Soviet-era nuclear devices in order to raise the stakes https://t.co/mDfM0iFdQ7 pic.twitter.com/z3RmxEff11