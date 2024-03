Измъчвани ли са задържаните за атентата в Москва

Р айонен съд на Москва в неделя обвини четирима заподозрени в нападението срещу "Крокус Сити хол" в Красногорск, предава "Ройтерс".

Съдът обяви имената им, като Далерджон Мирзоев, Сайдакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов.

Мъжете, идентифицирани от руските медии като граждани на бившата съветска република Таджикистан, живеещи в Русия, ще бъдат задържани в предварителния арест до 22 май.

След атентата в Crocus City Hall в Москва: Съмненията около руската версия

Трима от четиримата са се признали за виновни по всички обвинения.

"Ройтерс" посочва, че в социалните мрежи в Русия циркулират брутални видеозаписи от разпитите на заподозрените, чиято достоверност не е проверена от агенцията.

Обвинените за атентата в Москва остават в ареста

Кадри от съдебната зала, публикувани от руските медии, обаче показаха, че единият заподозрян е докаран в инвалидна количка, очевидно без око, друг има превръзка на мястото, където трябва да е дясното му ухо, третият е с насинено око и разкъсана найлонова торбичка около врата, а четвъртият е с подуто лице и изглежда дезориентиран, като се мъчи да държи очите си отворени.

Suspects in the Russia concert hall attack have arrived at a Moscow district court.



One of the suspects was led blindfolded into the courtroom, before it was removed and a black eye was visible



Latest: https://t.co/95CZLQMtEJ pic.twitter.com/PIzlWpPbnL