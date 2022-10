Ще играе ли Илон Мъск по правилата на ЕС

М илиардерът Илон Мъск е уверил Европейската комисия, че "Туиър" (Twitter) ще продължи да спазва строгите европейски правила за контрол на незаконното онлайн съдържание. Това заявиха източници от ЕК пред Ройтес, след като като миналата седмица социалната мрежа стана негова собственост и той пое управлението й.

Мъск е заявил пред еврокомисаря Тиери Бретон, който отговаря за вътрешния пазар, че планира да се съобрази със законодателството в блока по отношение на незаконното съдържание.

