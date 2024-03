"Ужасна трагедия": Стивън Сегал посети пострадали от терористичната атака в Москва (СНИМКИ)

А ктьорът Стивън Сегал, който приветства Владимир Путин като "един от най-великите живи световни лидери", е заснет в Русия, където посещава жертвите на терористичната атака в Москва.

Министерството на здравеопазването разкри, че 71-годишният актьор е посетил Националния медико-хирургически център, където се е срещнала с трима пострадали и им е "благодарил за смелостта и упоритостта".

