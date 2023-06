Ужасяваща находка: Откриха 45 чувала с човешки останки в Мексико

Н ай-малко 45 чувала с човешки останки са открити в овраг в западния мексикански щат Халиско по време на издирването на седем младежи, обявени за изчезнали миналата седмица, съобщиха местните власти, предаде АФП.

"Бяха извадени 45 чувала с човешки останки, които принадлежат както на мъже, така и на жени", се казва в изявление на щатската прокуратура.

