Стрелба в училище във Филипините, има загинали и ранени

Н ай-малко трима души загинаха, а други петима бяха ранени при стрелба в училище в централната част на Филипините – инцидент, определян от местните власти като рядък за страната, съобщиха полицията и международните агенции.

Нападението е станало около 9:00 часа местно време в Националната гимназия „Сан Хосе“ в град Таклобан, провинция Лейте. Полицията все още не е установила мотивите за стрелбата, а разследването продължава.

„Жертвите бяха незабавно транспортирани до близките медицински заведения за лечение и необходима медицинска помощ“, се казва в изявление на регионалната полиция.

По информация на държавната телевизия PTV двама заподозрени са били арестувани малко след нападението. И двамата са ученици, като единият е бил задържан на мястото на инцидента.

„Полицията на Филипините (PNP) вече е задържала заподозрените. Те реагираха бързо“, заяви президентският говорител Клер Кастро, цитирана от Франс прес.

Към момента властите не съобщават подробности за самоличността на жертвите и ранените, нито дали нападението е било насочено срещу конкретни лица.

Шок за местната общност

Стрелбата предизвика силен отзвук във Филипините, където подобни нападения в учебни заведения са сравнително редки в сравнение с други държави.

Таклобан е един от най-големите градове в провинция Лейте и е известен в световен мащаб като един от най-тежко пострадалите райони при опустошителния тайфун „Хаян“ през 2013 г. Новината за нападението предизвика тревога сред родители, ученици и преподаватели в региона.

След инцидента районът около училището беше отцепен, а полицията и криминалистите започнаха оглед на мястото. Очаква се през следващите дни разследващите да установят дали нападението е било предварително планирано и дали са замесени още лица.

Рядко явление, но насилието остава проблем

Макар стрелбите в училища да са необичайни за Филипините, въоръженото насилие не е непознато за страната.

През последните години властите многократно са предупреждавали за наличието на голям нелегален пазар за огнестрелни оръжия. Въпреки че законното притежание на оръжие е строго регулирано, незаконните оръжия продължават да се използват при криминални престъпления, политически конфликти и междуличностни спорове.

Особено в провинциалните райони въоръжените сблъсъци и политическите убийства не са рядкост. Анализатори отбелязват, че местните избори често са съпътствани от случаи на насилие, свързани с политически съперничества и семейни кланове.

Подобен трагичен случай през 2022 г.

Един от най-шокиращите случаи през последните години беше регистриран през 2022 г., когато трима души, сред които и бивш кмет, бяха убити при стрелба преди церемония по дипломиране в университета „Атенео де Манила“ в столицата Манила.

По-късно разследването установи, че нападението е било целенасочено покушение, мотивирано от личен конфликт, а не случайна атака срещу студенти или преподаватели.

Настоящият инцидент в Таклобан обаче е сред най-тежките случаи на училищно насилие във Филипините през последните години и отново поставя въпроса за сигурността в учебните заведения и контрола върху незаконното разпространение на оръжия.

Властите продължават разследването, а местната общност очаква отговори за причините, довели до трагедията.