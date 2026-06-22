Свят

Стрелба в училище във Филипините, има загинали и ранени

Двама ученици са задържани след нападението в гимназия в град Таклобан, властите разследват мотивите за атаката

Василена Василева Василена Василева

22 юни 2026, 09:12
Стрелба в училище във Филипините, има загинали и ранени
Източник: iStock Photos

Н ай-малко трима души загинаха, а други петима бяха ранени при стрелба в училище в централната част на Филипините – инцидент, определян от местните власти като рядък за страната, съобщиха полицията и международните агенции.

Нападението е станало около 9:00 часа местно време в Националната гимназия „Сан Хосе“ в град Таклобан, провинция Лейте. Полицията все още не е установила мотивите за стрелбата, а разследването продължава.

„Жертвите бяха незабавно транспортирани до близките медицински заведения за лечение и необходима медицинска помощ“, се казва в изявление на регионалната полиция.

По информация на държавната телевизия PTV двама заподозрени са били арестувани малко след нападението. И двамата са ученици, като единият е бил задържан на мястото на инцидента.

„Полицията на Филипините (PNP) вече е задържала заподозрените. Те реагираха бързо“, заяви президентският говорител Клер Кастро, цитирана от Франс прес.

Към момента властите не съобщават подробности за самоличността на жертвите и ранените, нито дали нападението е било насочено срещу конкретни лица.

Шок за местната общност

Стрелбата предизвика силен отзвук във Филипините, където подобни нападения в учебни заведения са сравнително редки в сравнение с други държави.

Таклобан е един от най-големите градове в провинция Лейте и е известен в световен мащаб като един от най-тежко пострадалите райони при опустошителния тайфун „Хаян“ през 2013 г. Новината за нападението предизвика тревога сред родители, ученици и преподаватели в региона.

След инцидента районът около училището беше отцепен, а полицията и криминалистите започнаха оглед на мястото. Очаква се през следващите дни разследващите да установят дали нападението е било предварително планирано и дали са замесени още лица.

Рядко явление, но насилието остава проблем

Макар стрелбите в училища да са необичайни за Филипините, въоръженото насилие не е непознато за страната.

През последните години властите многократно са предупреждавали за наличието на голям нелегален пазар за огнестрелни оръжия. Въпреки че законното притежание на оръжие е строго регулирано, незаконните оръжия продължават да се използват при криминални престъпления, политически конфликти и междуличностни спорове.

Особено в провинциалните райони въоръжените сблъсъци и политическите убийства не са рядкост. Анализатори отбелязват, че местните избори често са съпътствани от случаи на насилие, свързани с политически съперничества и семейни кланове.

Подобен трагичен случай през 2022 г.

Един от най-шокиращите случаи през последните години беше регистриран през 2022 г., когато трима души, сред които и бивш кмет, бяха убити при стрелба преди церемония по дипломиране в университета „Атенео де Манила“ в столицата Манила.

По-късно разследването установи, че нападението е било целенасочено покушение, мотивирано от личен конфликт, а не случайна атака срещу студенти или преподаватели.

Настоящият инцидент в Таклобан обаче е сред най-тежките случаи на училищно насилие във Филипините през последните години и отново поставя въпроса за сигурността в учебните заведения и контрола върху незаконното разпространение на оръжия.

Властите продължават разследването, а местната общност очаква отговори за причините, довели до трагедията.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
стрелба в училище Филипини Таклобан Лейте насилие престъпност полиция разследване обществена сигурност незаконно оръжие
Последвайте ни
Ивелин Михайлов обяви края на „Исторически парк“

Ивелин Михайлов обяви края на „Исторически парк“

От бежанския лагер до история на Мондиал 2026: Невероятната съдба на Нестори Иранкунда

От бежанския лагер до история на Мондиал 2026: Невероятната съдба на Нестори Иранкунда

Последно селфи от планината: Куче насочило спасителите към тялото на туристката в Пирин

Последно селфи от планината: Куче насочило спасителите към тялото на туристката в Пирин

Надежда срещу Алцхаймер: Ново лекарство „рестартира“ мозъка и връща изгубената памет

Надежда срещу Алцхаймер: Ново лекарство „рестартира“ мозъка и връща изгубената памет

Мариан Найденов: Дигиталните медии много скоро ще задминат телевизията по media spend в България

Мариан Найденов: Дигиталните медии много скоро ще задминат телевизията по media spend в България

biss.bg
Omoda и Jaecoo “ловят“ клиенти със Super Hybrid System (ВИДЕО РЕВЮ)

Omoda и Jaecoo “ловят“ клиенти със Super Hybrid System (ВИДЕО РЕВЮ)

carmarket.bg
Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран
Ексклузивно

Джей Ди Ванс отпътува за Швейцария за преговори с Иран

Преди 1 ден
Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград
Ексклузивно

Какво е състоянието на тримата работници на АПИ, пометени от кола край Ботевград

Преди 1 ден
Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми
Ексклузивно

Британските власти издирват 3 500 българи за непогасени студентски заеми

Преди 22 часа
Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие
Ексклузивно

Нула захар, повече проблеми? Учени направиха неочаквано откритие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Идва ли по-висок данък за второ жилище и защо младите не могат да си купят дом

Идва ли по-висок данък за второ жилище и защо младите не могат да си купят дом

България Преди 4 минути

Володимир Зелернски на скандалната среща в Овалния кабинет през февруари 2025 г.

„Мистър Бийн на крек“ – скандални обиди от Белия дом към Зеленски взривиха САЩ

Свят Преди 19 минути

Предстояща книга, хроника на първата година от втората администрация на Доналд Тръмп, твърди, че неговият финансов министър Скот Бесент е направил поредица от унизителни коментари по адрес на Володимир Зеленски

САЩ нанесоха смъртоносен удар по кораб в Карибите, двама загинали

САЩ нанесоха смъртоносен удар по кораб в Карибите, двама загинали

Свят Преди 26 минути

Според твърденията на военните той е бил управляван от „организации, определени като терористични“

Спад в цената на петрола след първия кръг преговори между САЩ и Иран

Спад в цената на петрола след първия кръг преговори между САЩ и Иран

Свят Преди 38 минути

Брент и WTI се понижиха на фона на надежди за дипломатически пробив и възможно облекчаване на санкциите

Земетресение край гръцкия остров Закинтос

Земетресение край гръцкия остров Закинтос

Свят Преди 1 час

Епицентърът на труса е бил в Йонийско море

Китай отвърна на САЩ, наложи санкции на 10 американски компании

Китай отвърна на САЩ, наложи санкции на 10 американски компании

Свят Преди 1 час

Пекин забрани износа на стоки с двойно предназначение за фирми, свързвани с американската армия, след като Вашингтон разшири списъка с китайски компании с предполагаеми военни връзки

10 години след Брекзит: Каква е истинската цена на „развода“ с ЕС?

10 години след Брекзит: Каква е истинската цена на „развода“ с ЕС?

Свят Преди 1 час

Макар някои от най-черните прогнози да не се сбъднаха – като незабавна рецесия или срив на пазара на имоти, икономистите са единодушни, че напускането на ЕС е натежало върху потенциала за икономически растеж на Обединеното кралство

От класната стая до Мондиал 2026: Ламин Ямал сбъдна най-голямата си мечта пред очите на майка си

От класната стая до Мондиал 2026: Ламин Ямал сбъдна най-голямата си мечта пред очите на майка си

Свят Преди 1 час

Тийнейджърът взриви мрежата при разгрома над Саудитска Арабия и се нареди до Пеле сред най-младите голмайстори на планетата, преди да го сменят заради контузия

Ад на път към Гърция и това лято, 40 км тапа на АМ "Струма"

Ад на път към Гърция и това лято, 40 км тапа на АМ "Струма"

България Преди 1 час

Хиляди туристи прекараха часове в задръстване между Благоевград и Кресна, а надеждите отново са свързани с бъдещия обход на града

Джон Тернъс (в ляво) и Тим Кук

Новият шеф на Apple иска да преобрази компанията още следващата година

Технологии Преди 2 часа

Джон Тернъс официално поема поста на изпълнителен директор на 1 септември т.г., като всички очакват да мине време преди неговите идеи да започнат да се реализират. Изглежда обаче, че той няма да се бави много и има амбициозни цели още от началото

<p>Десетки ранени след експлозия в един от най-важните газови обекти в света</p>

Мощна експлозия разтърси ключов газов обект в Катар, десетки пострадали

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в индустриалната зона Рас Лафан, разположена северно от столицата Доха

Тръмп: Италия не е там, когато светът има нужда от нея

Тръмп: Италия не е там, когато светът има нужда от нея

Свят Преди 3 часа

Американският президент обвини Рим, че не се ангажира достатъчно с противопоставянето на Иран

<p>Мелони отговори на критиките на Тръмп</p>

Мелони отговори на критиките на Тръмп: Не смятам споровете за достойни за лидери

Свят Преди 3 часа

Спорът между Вашингтон и Рим поражда въпроси за бъдещето на политическите и икономическите отношения между двете държави

Дипломатически пробив в Швейцария: САЩ и Иран с план за край на войната в Близкия изток

Дипломатически пробив в Швейцария: САЩ и Иран с план за край на войната в Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Вашингтон и Техеран са договорили механизъм за предотвратяване на конфликти в Ливан и пътна карта за постигане на споразумение до 60 дни

Фаталният бънджи скок в Бразилия: Нови арести и подозрения за прикриване на доказателства

Фаталният бънджи скок в Бразилия: Нови арести и подозрения за прикриване на доказателства

Свят Преди 3 часа

Полицията задържа още трима души, след като ключово записващо устройство изчезна след трагедията

,

Истината за глутена: Научни факти срещу популярните митове

Любопитно Преди 3 часа

Модерна мания или реална опасност за здравето? Науката разбива най-популярните митове за глутена, отслабването и подутия стомах, които всекидневно четем в социалните мрежи

Всичко от днес

От мрежата

Защо на някои кучета им става лошо при пътуване с кола

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Смениха емблематичната табела на Смолян

sinoptik.bg
1

Как изглеждат изворите на Тъмната река

sinoptik.bg

Джей Ло с болезнено признание за развода, запя „Thank U, Next“ на концерта на Ариана Гранде

Edna.bg

Тото претърпя операция на очите, възстановява се

Edna.bg

Тибо Куртоа с признание за Реал Мадрид

Gong.bg

Императора с горещ коментар и съвет след отпадането на Турция

Gong.bg

Трус от 4,2 край остров Закинтос

Nova.bg

Цените на петрола поевтиняха след първия кръг преговори между САЩ и Иран

Nova.bg