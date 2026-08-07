Стрелба в училище в Тайланд, седем убити и много ранени

С едем души са убити при стрелба в училище в Тайланд, а 15 са ранени, съобщи говорителят на тайландската национална полиция Трайронг Фиуфан, цитиран от "Ройтерс", и уточни, че нападателят също е сред жертвите.

Местният в. “Каосод” цитира местните служби за извънредни ситуации, според които убитите са трима учители, трима ученици и стрелецът - тийнейджър.

Мотивите до момента не се уточняват.

Стрелбата е извършена в петък сутрин в училището „Дебсирин Нонтабури“ в провинция Нонтабури, северно от Банкок, уточни ДПА.

Според първоначалното разследване заподозреният нападател е ученик. Силите за сигурност заявиха, че изглежда, той се е самоубил след нападението.

Паника е избухнала сред учениците и учителите в сградата.

Голям брой служители на полицията и службите за извънредни ситуации са разположени на мястото на стрелбата, а учениците, учителите и друг персонал на училището са евакуирани.

Властите съобщиха, че 15 души са ранени, най-малко един от които е в критично състояние.