Ужас на 10 000 метра: Мъж опита да отвори вратата на самолет, изпратиха го в психиатрия

П ътник предизвика паника на борда на полет на Lufthansa, след като според сведенията се е опитал да отвори вратата на самолета във въздуха, принуждавайки кабинния екипаж и останалите пътуващи да го обезвредят.

Твърди се, че 33-годишният мъж е скочил от седалката си и е започнал да разтърсва аварийния изход по време на полета от Богота за Франкфурт.

Членовете на екипажа многократно са го информирали да спре, но той е игнорирал указанията им.

Когато тревогата се разпространила из Boeing 787, двама пътници се намесили, за да помогнат на кабинния екипаж да издърпа мъжа от вратата и да го задържи, докато самолетът се приземи в Германия, съобщават германски медии.

От Lufthansa заявиха, че полетът е успял да продължи по график.

След кацането във Франкфурт мъжът е бил задържан по подозрение за застрашаване на въздушния трафик. Говорител на полицията заяви: „Поради състоянието му мъжът е отведен в близка психиатрична болница“.