Уша Ванс - въплъщение на съвременната американска мечта

К ато втора дама на САЩ, Уша Ванс заема позиция, която традиционно е изместена в кулоарите на живота в Белия дом, което може да подхожда на политическа съпруга, която никога не е търсила светлината на прожекторите, пише ВВС.

Въпреки това, според приятелите ѝ, 39-годишната жена е изиграла всичко друго, но не и второстепенна роля в бързото издигане на съпруга си, новоизбрания вицепрезидент на САЩ Джей Ди Ванс.

Като трудолюбиво дете на имигранти, което се е движило между оскъдните обители на Кеймбридж, Йейл и Върховния съд, за да достигне върха на обществения живот, за много хора тя е живо въплъщение на американската мечта.

Дори Джей Ди Ванс изглежда поразен от елитните качества на съпругата си. Бившият сенатор от Охайо каза, че нейните постижения го карат да се чувства „смирен“.

Уша Ванс (по баща Чилукури) е родена и израснала в работническото предградие на Сан Диего, Калифорния, от баща машинен инженер и майка молекулярна биолог, която се е преместила в САЩ от Андхра Прадеш, Индия.

Завършила е бакалавърска степен по история в университета "Йейл" и също така е била стипендиант на Гейтс в университета Кеймбридж, откъдето е получила магистърска степен по ранна модерна история.

Като студентка в Юридическия факултет на "Йейл" през 2010 г. тя се запознава с Ванс, когато се присъединяват към дискусионна група на тема „Социален упадък в бяла Америка“.

По-късно в мемоарите си Ванс пише как е „хлътнал силно“ по Уша, описвайки я като „генетична аномалия“, защото тя притежава толкова много идеални качества.

Ванс си спомня как той нарушил всяко правило на съвременните срещи, като ѝ казал, че е влюбен в нея след първата среща.

Съучениците ѝ я помнят като човек, който се откроявал в свръхконкурентния свят с готовността си да протегне ръка за помощ на всеки.

Собствените политически възгледи на Уша Ванс са били обект на много предположения.

