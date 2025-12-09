Леонардо ди Каприо разкри защо крие лицето си публично

С лед като изстреля кариерата си в ранните двадесет години, Леонардо ди Каприо добре познава вътрешните механизми на Холивудската слава. 51-годишният актьор често остава извън светлината на прожекторите, когато не промотира нов филм, като обикновено излиза с бейзболна шапка и слънчеви очила, за да запази анонимността си, пише Hello! .

В интервю за TIME за „Изпълнител на годината“ Лео говори за баланса между личното пространство и световната слава. „Това е баланс, който управлявам през целия си възрастен живот,“ сподели той и допълва: „И все още не съм експерт. Моята проста философия е да се показваш само когато имаш нещо да кажеш или да покажеш. В противен случай, просто изчезни колкото е възможно повече“.

„Бях като: 'Добре, как да имам дълга кариера? Защото обичам това, което правя, и мисля, че най-добрият начин да имаш дълга кариера е да не се натрапваш на хората,'“ добави той.

Лео дебютира на екрана на 15 години с участие в два епизода на „The New Lassie“ през 1989 г. След това участва в епизоди на „The Mickey Mouse Club“ и „Santa Barbara“ през 1990 г., преди да получи ролята на Гари Бъкъм в „Parenthood“, краткотрайния телевизионен спин-оф на популярния филм от 1989 г.

Кариерата му наистина избухва с ролята на Джак Доусън срещу Роуз на Кейт Уинслет в „Титаник“ (1997) на Джеймс Камерън. Камерън разказва пред People по време на Златните глобуси през 2023 г., че е трябвало да „му усуче ръката“, за да убеди Лео да участва в филма. „Не искаше да бъде водещ актьор,“ казва Камерън. „Не искаше да прави [Титаник]. Мислеше, че е скучно“.

Ди Каприо преди това е размишлявал върху плюсовете и минусите на славата и как се справя с живота под общественото внимание. „Преди Титаник, нямах представа какво означава всичко това. Беше шокиращо,“ казва той пред Deadline през 2016 г.

„Хората казваха: 'Разбираш ли колко голям е този филм?' Казах: 'Да, голям е. Голям филм е.' Те казаха: 'Не. Не. Не. Не разбираш.' Аз помислих, добре, направи много пари и хората го гледат“, казва актьорът.

„Целият ми живот след това стана за неща, които нямат нищо общо с актьорството,“ каза ди Каприо за последиците след „Титаник“.

„Титаник беше експеримент за мен и Кейт Уинслет. Бяхме правили всички тези независими филми. Обичах я като актриса и тя каза: 'Хайде да го направим заедно, можем да го направим'“.

„Направихме го и се получи нещо, което никога не можехме да предвидим. Никога не сме предполагали какво ще стане, и аз си казах: 'Добре, забави се. Нека всичко това отмине малко, и да се върнем към… намери нещо, което… Знаех, че ще е приспособяване. Знаех, че се очаква от мен да направя определено нещо в този момент и знаех, че трябва да се върна към намеренията си от самото начало'“.