Любопитно

Леонардо ди Каприо разкри защо крие лицето си публично

Актьорът споделя как балансира личното пространство и световната слава - избягва публичното внимание, появявайки се с шапка и очила, и смята, че за дълга кариера е най-добре да се показваш само, когато имаш какво да кажеш или покажеш

9 декември 2025, 14:32
Леонардо ди Каприо разкри защо крие лицето си публично
Леонардо ди Каприо   
Източник: Getty Images

С лед като изстреля кариерата си в ранните двадесет години, Леонардо ди Каприо добре познава вътрешните механизми на Холивудската слава. 51-годишният актьор често остава извън светлината на прожекторите, когато не промотира нов филм, като обикновено излиза с бейзболна шапка и слънчеви очила, за да запази анонимността си, пише Hello!.

В интервю за TIME за „Изпълнител на годината“ Лео говори за баланса между личното пространство и световната слава. „Това е баланс, който управлявам през целия си възрастен живот,“ сподели той и допълва: „И все още не съм експерт. Моята проста философия е да се показваш само когато имаш нещо да кажеш или да покажеш. В противен случай, просто изчезни колкото е възможно повече“.

„Бях като: 'Добре, как да имам дълга кариера? Защото обичам това, което правя, и мисля, че най-добрият начин да имаш дълга кариера е да не се натрапваш на хората,'“ добави той.

Лео дебютира на екрана на 15 години с участие в два епизода на „The New Lassie“ през 1989 г. След това участва в епизоди на „The Mickey Mouse Club“ и „Santa Barbara“ през 1990 г., преди да получи ролята на Гари Бъкъм в „Parenthood“, краткотрайния телевизионен спин-оф на популярния филм от 1989 г.

Кариерата му наистина избухва с ролята на Джак Доусън срещу Роуз на Кейт Уинслет в „Титаник“ (1997) на Джеймс Камерън. Камерън разказва пред People по време на Златните глобуси през 2023 г., че е трябвало да „му усуче ръката“, за да убеди Лео да участва в филма. „Не искаше да бъде водещ актьор,“ казва Камерън. „Не искаше да прави [Титаник]. Мислеше, че е скучно“.

Ди Каприо преди това е размишлявал върху плюсовете и минусите на славата и как се справя с живота под общественото внимание. „Преди Титаник, нямах представа какво означава всичко това. Беше шокиращо,“ казва той пред Deadline през 2016 г.

„Хората казваха: 'Разбираш ли колко голям е този филм?' Казах: 'Да, голям е. Голям филм е.' Те казаха: 'Не. Не. Не. Не разбираш.' Аз помислих, добре, направи много пари и хората го гледат“, казва актьорът.

„Целият ми живот след това стана за неща, които нямат нищо общо с актьорството,“ каза ди Каприо за последиците след „Титаник“.

„Титаник беше експеримент за мен и Кейт Уинслет. Бяхме правили всички тези независими филми. Обичах я като актриса и тя каза: 'Хайде да го направим заедно, можем да го направим'“.

„Направихме го и се получи нещо, което никога не можехме да предвидим. Никога не сме предполагали какво ще стане, и аз си казах: 'Добре, забави се. Нека всичко това отмине малко, и да се върнем към… намери нещо, което… Знаех, че ще е приспособяване. Знаех, че се очаква от мен да направя определено нещо в този момент и знаех, че трябва да се върна към намеренията си от самото начало'“.

Леонардо ди Каприо Холивудска слава Лично пространство Анонимност Дълга кариера Титаник Джак Доусън Ранна кариера Кейт Уинслет Обществено внимание
Последвайте ни
Полицейският отряд

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София

Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Памела Андерсън разкри какви са отношенията ѝ с Лиъм Нийсън

Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Русия: Силите на Москва напредват в Украйна и атакуват обкръжените в Мирноград украински части

Не носете тези цветове на Нова година

Не носете тези цветове на Нова година

Опасни ли са стоките от Temu и Shein - какво позазаха проверките

Опасни ли са стоките от Temu и Shein - какво позазаха проверките

pariteni.bg
Какъв тип личност е котката ми

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 3 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 3 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 3 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 3 дни

Виц на деня

Моята диета е проста: Ям само в моменти на стрес. За съжаление… все съм стресирана.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира

Папата към Киев и Москва: Необходими са жестове за насърчаване на мира

Свят Преди 17 минути

Папата подчерта необходимостта от диалог по време на среща със Зеленски

Песков отхвърли твърденията за възстановяване на СССР

Песков отхвърли твърденията за възстановяване на СССР

Свят Преди 19 минути

Москва очаква резултатите от обсъждането на мирния план на Вашингтон с украинската страна

Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

Шофьор с положителна проба за наркотици предизвика катастрофа в Казанлък

България Преди 42 минути

Мъжът е задържан за срок до 24 часа

Шест месеца под слънцето на друга вселена

Шест месеца под слънцето на друга вселена

Любопитно Преди 46 минути

Разбери повече

КЗК образува производства срещу МВР, “Български пощи“ и “Столичен автотранспорт“

КЗК образува производства срещу МВР, “Български пощи“ и “Столичен автотранспорт“

България Преди 49 минути

Жалбите са подадени по реда на Закона за обществените поръчки

<p>Пейков твърди за &quot;спешни&quot; родителски срещи на 10 декември, министър Вълчев отрича</p>

Манол Пейков твърди за "спешни" родителски срещи на 10 декември, министър Красимир Вълчев отрича

България Преди 53 минути

За 10 декември е насрочен третият протест, организиран от коалиция ПП-ДБ

<p>Тръмп нападна&nbsp;Европа в интервю за Politico</p>

Тръмп нарича европейските лидери „слаби“ и заклеймява Европа като „разлагаща се“ в интервю за Politico

Свят Преди 56 минути

Този остър нападателен тон към европейското политическо ръководство представлява най-острата до момента критика на президента към западните демокрации и заплашва с решително разриване на отношенията с държави като Франция и Германия, които вече имат напрегнати връзки с администрацията на Тръмп

Бивша Мис Словакия: Бях изгонена от Uber на натоварено кръстовище, защото съм еврейка

Бивша Мис Словакия: Бях изгонена от Uber на натоварено кръстовище, защото съм еврейка

Свят Преди 57 минути

Мириам Матова сподели, че инцидентът се е случил, докато е обсъждала пътуването си в Израел по време на разговор във FaceTime

Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт

Чешкият милиардер Бабиш се върна на власт

Свят Преди 1 час

По време на церемонията Павел призова Бабиш да поддържа силни връзки с ЕС и НАТО

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

България Преди 1 час

Инспекциите ще продължат до 19 декември

Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Подкастът „Телеграфно“ с отличие за първото си двуезичното си интервю с биографа на царя

Любопитно Преди 1 час

Специална номинация от Сдружението на испаноговорящите журналисти в България бе присъдена за интервюто с Рамон Перес Маура

Тръмп: Блокирането на митата - риск за националната сигурност

Тръмп: Блокирането на митата - риск за националната сигурност

Свят Преди 1 час

От 5 ноември съдът разглежда законността на радикалната митническа политика на Тръмп

Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

Истинската история зад "Окото на провидението" върху банкнотата от 1 долар

Любопитно Преди 1 час

„Окото на провидението“ предхожда илюминатите, съвременната попкултура и дори самите Съединени щати

Обезщетението за втората година майчинство расте, а ранното връщане на работа носи 75% от сумата

Обезщетението за втората година майчинство расте, а ранното връщане на работа носи 75% от сумата

България Преди 2 часа

Министър Гуцанов обяви, че детските обезщетения се вдигат на 900 лв., процентът за ранно връщане на работа расте на 75%, минималната заплата става 1213 лв., а пенсиите се повишават по швейцарското правило без нови данъци и осигуровки

Протестът на гъцките фермери отново блокира трафика на камиони при „Кулата”

Протестът на гъцките фермери отново блокира трафика на камиони при „Кулата”

Свят Преди 2 часа

Веднага започнаха да се образуват опашки от тежкотоварни автомобили

Колбасите могат да са по-вредни от цигарите

Колбасите могат да са по-вредни от цигарите

Любопитно Преди 2 часа

Бързата храна – вкусна и удобна, но опасна за здравето: ултрапреработените продукти повишават риска от хронични заболявания и дори смърт

Всичко от днес

От мрежата

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 9 декември, вторник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 8 - 14 декември

Edna.bg

Лудогорец входира жалба срещу съдийството на мача със Славия

Gong.bg

Показаха нов напредък на "Армията" (видео)

Gong.bg

На първо четене: Бюджетната комисия прие план-сметката за 2026 г.

Nova.bg

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София (СНИМКИ)

Nova.bg