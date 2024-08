Ураганът "Ернесто" ще връхлети части от Обединеното кралство

О станките от урагана "Ернесто" ще ударят части от Обединеното кралство тази седмица, донасяйки до 150 мм дъжд и пориви на вятъра със скорост до 100 км/ч, предупреди Метеорологичната служба.

"Ернесто" разкъса Северния Атлантик тази седмица с ветрове от 160 км/ч, остави стотици хиляди хора в Пуерто Рико и Бермудите без ток. Службата за метеорологични условия издаде поредица от метеорологични предупреждения за проливен дъжд в Обединеното кралство следващата седмица. Метеорологична система с ниско налягане, пропита с остатъчната енергия на "Ернесто" – петата наречена буря и трети ураган от сезона на ураганите в Атлантическия океан – достига сушата във Великобритания.

Докато "Ернесто" вече е отслабнал до тропическа буря и остава от западната страна на Атлантическия океан, той ще изсъхне още повече, докато се придвижва по-навътре в по-хладните води и се поглъща от по-типичен метеорологичен фронт, движещ се към Великобритания.

Метеорологът от Met Office Крейг Снел каза, че „тъй като тропическите системи просто имат толкова много топлина и много влага в тях, остатъците от топлината и остатъците от влага ще бъдат все още там в тази метеорологична система в сряда и четвъртък (21 и 22 август), така че ще засили валежите.“

