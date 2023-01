Унгария ще наложи вето на санкциите срещу Русия

У нгария ще наложи вето на всякакви санкции на Европейския съюз срещу Русия, засягащи ядрената енергетика, каза днес по държавното радио унгарският премиер Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс.

Украйна призова ЕС да включи руската държавна компания за ядрена енергетика "Росатом" в санкционния си списък, но Унгария, където има построена от Русия атомна електроцентрала, която Будапеща планира да разшири с помощта на "Росатом", блокира подобно решение.

Hungary will veto any European Union sanctions against Russia affecting nuclear energy, Prime Minister Viktor Orban told state radio https://t.co/zPO9OSSaeQ pic.twitter.com/bYIjrpurrv