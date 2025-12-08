ЕС обявява война на стреса: Задължават работодателите да спрат "бърнаута"

С тресът на работното място вече не е просто умора, а сериозна заплаха за здравето и икономиката. Той е причина за над 40% от всички случаи на депресия и води до 10 000 смъртни случая годишно в Европа, сочат тревожни данни, предаде NOVA.

Скритата цена на този феномен, известен като "бърнаут" или прегаряне, се изчислява на 620 милиарда евро годишно под формата на загубена производителност и здравни разходи.

Заради мащаба на проблема, Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) настоява предстоящият пакет за качествени работни места да включва директива за психосоциалните рискове. Целта е работодателите да бъдат законово задължени да предприемат мерки за превенция на прегарянето и преумората.

Ситуацията е толкова сериозна, че дори служителите на Европейската комисия страдат от „екстремно натоварване“, причинено от очакването на ръководството да се постига повече с по-малко ресурси, алармират от Европейската федерация на работещите в публичния сектор (EPSU), предаде Pariteni.bg.

„Стресът е предвидим и предотвратим“

Естер Линч, генерален секретар на ЕКП, коментира: „Стресът на работното място е предвидим и предотвратим. Работниците правят всичко възможно, сега работодателите трябва да свършат своята част от работата. Всеки работодател трябва да въведе конкретен план за безопасността на хората. Знаем, че преумората може да причини прегаряне, депресия и сърдечни заболявания. Това струва на икономиката около 620 милиарда евро годишно и най-важното е, че струва живота на хората. Въпреки това, Европа в момента няма законодателство относно психосоциалните рискове. Докладите, излизащи от Berlaymont, би трябвало да означават, че комисарите знаят по-добре от всеки друг колко силно Европа се нуждае от директива за прекратяване на стреса на работното място и очакваме тя да бъде включена в Закона за качествени работни места.“

Ян Вилем Гудриан, генерален секретар на EPSU, добави: „Положението на държавните служители в ЕС наподобява това на служителите в публичната администрация в страните от ЕС. Съкращенията на бюджета и мерките за строги икономии лишават финансите на нашите публични администрации и регулаторни органи, което води до стрес и въздействие върху качеството на работата. Комисията трябва да действа за всички, включително за собствения си персонал.“

Google знае кой е най-преуморен: Лондон начело в черната класация

„Не може да се вярва на това, което хората казват в ежедневието си или дори в анкети. Но по някаква причина те признават тайните си на Google“, казва Сет Стивънс-Давидовиц, бивш учен по данни в Google.

Именно търсенията в интернет разкриват скритата епидемия, пише Instant offices blog. Проучване на градско ниво анализира фрази като:

симптоми на бърнаут

как да се справя с бърнаута

преуморен ли съм?

признаци за прегаряне на работа

Резултатите показват, че жителите на Лондон имат най-високи нива на търсения, свързани с бърнаут, следвани от Сингапур и Мелбърн.

Първите 10 градове от проучването вижте в графиката:



1 Лондон 2 Сингапур 3 Мелбърн 4 Сидни 5 Ню Йорк 6 Торонто 7 Монреал 8 Берлин 9 Лос Анджелис 10 Амстердам

Доклад на BCG, базиран на анкета с 11 000 работници, разкрива, че половината от тях (48%) изпитват симптоми на бърнаут. Анкетата е базирана на осем държави - Австралия, Канада, Франция, Германия, Индия, Япония, Обединеното кралство и САЩ.

Какво всъщност е бърнаут

Макар терминът да навлиза масово днес, той е описан още през 1974 г. от психолога Хърбърт Фройденбергер като "състояние на стрес, умора и изтощение, породени от невъзможност да се постигнат желаните резултати на работното място".

​Терминът се появява за първи път в романа „Изгорял случай“ (A Burnt-Out Case,1960) на Греъм Грийн. В него той пресъздава историята на архитект, който е емоционално изтощен, загубил е смисъл в професията си и не изпитва удоволствие от живота. Героят напуска работа и се премества да живее в африканската джунгла.

Световната здравна организация (СЗО) вече официално го включва в класификацията на болестите като „синдром, резултат от хроничен стрес на работното място, който не е бил успешно управляван“. Според експертите той се характеризира с три основни симптома:

Емоционално изтощение

Цинизъм и отчуждение от работата

Намалено чувство за лични постижения

Важно е да се прави разлика между остър и хроничен стрес. Острият е краткотраен и интензивен (например след инцидент), докато хроничният е продължителен, повтарящ се и именно той води до здравословни и психологически проблеми, кулминиращи в бърнаут.

Има достатъчно доказателства, че бърнаут може да се наблюдава сред всички видове професии и професионални групи. Прегарянето е един от най-важните психо-социални професионални рискове за съвременното общество. Поради огромното отрицателно въздействие, което има върху работата и личния живот на хората, икономиката и общественото здраве, Световната здравна организация (СЗО) включи този синдром в 11-а ревизия на Международната класификация на болестите (МКБ-11), пише се в "Разпознаване и превенция на синдрома на професионално прегаряне", съвместно издаден от Националния център по обществено здраве и анализи и СЗО-офис България, 2023 г.

Експертите в България: Системното преработване е в основата на проблема

Според психолога д-р Велислава Донкина хората трябва да се замислят за начина, по който живеят. "Използваме външната реалност, за да описваме вътрешните си конфликти. Всяка професия има своите специфични стресори, свързани с дейността ѝ".

Експертът по човешки ресурси Мария Стоева отбеляза, че след пандемията работодателите обръщат по-масово внимание на стреса на служителите си.

"Младите хора започнаха да изискват повече на работа - не приемат това, че живеят, за да се трудят, а тя за тях е съпътстващо обстоятелство. Скептична съм, че директивата е приложима, психичното здраве на работното място е систематично. То е много повече от придобивки. Трябва да има места за почивка, гъвкавост в работното време, но това няма да реши проблема. Системното преработване е причината за стрес", подчерта тя.

Кои са 5-те етапа на бърнаута

Прегарянето не се случва за една нощ. То е бавен процес, който преминава през няколко етапа. Разпознаването им навреме е ключово за справяне със състоянието.

Етап 1: Меден месец

Подобно на фазата на медения месец, може да започнете нова работа, роля или задача с много енергия и ентусиазъм. Чувствате се креативни и продуктивни. Лесно е да си оптимист на този етап. Въпреки че е идеално да останете там, вие също трябва да бъдете внимателни. Вашето вълнение, отдаденост на работата и стремеж да се докажете понякога могат да доведат до поемане на твърде много отговорности и претоварване. Без положителни стратегии за справяне може да откриете, че преминавате към следващия етап.

Етап 2: Начало на стреса

Тъй като етапът на медения месец намалява, може да забележите, че някои дни са по-трудни от други. Работата все още се чувства възнаграждаваща, но стресът започва да се прокрадва. Може да откриете, че оптимизмът ви намалява и производителността ви намалява. Може да забележите и други често срещани и неприятни симптоми на стрес, засягащи вас и работата ви, като умора, раздразнителност, безпокойство , по-лесна загуба на фокус, промени в апетита или диетата, лош сън или главоболие. Въпреки че известен стрес е добър за мотивиране и подтикване към действие, ако използвате неадаптивни стратегии за справяне, за да се справите и започнете да пренебрегвате собствените си нужди, този етап може да отстъпи място на следващия.

Етап 3: Хроничен стрес

В този момент стресът става по-упорит - по-скоро ежедневие. Може да забележите малки неща, които предизвикват чувство на гняв, и може да сте постоянно уморени и да се разболявате по-често. Този хроничен стрес може да доведе до чувство на апатия, негодувание, цинизъм и безсилие. В социален план може да се отдръпнете и да се дистанцирате от приятели, семейство и колеги.

Етап 4: Прегаряне

Това е моментът, когато симптомите на прегаряне стават критични. Вашата нервна система е работила извън режим на оцеляване за продължителен период от време и вие вече не функционирате както обикновено. По-трудно е да се справите с изискванията на работата и живота и е трудно да видите изход от настоящите си обстоятелства. Вие сте завладени от изтощение. Може да сте все по-цинични и песимистични към работата и живота. Чувството на празнота, неувереността в себе си и желанието да се изолирате от другите може да нарасне. Вашите физически симптоми също могат да се засилят. Хората в живота ви може да забележат промени в поведението ви.

Етап 5: Обичайно прегаряне

Ако не се лекуват, симптомите на прегаряне могат да станат толкова вградени в живота ви, че да изпитате значителни и продължаващи умствени, физически и емоционални проблеми, като хронична тъга или депресия. Може да бъде по-трудно от всякога да се върнете към нормалното си състояние. Хроничната умствена и физическа умора, която изпитвате, може да ви накара да спрете да работите, за да можете да се възстановите. Вероятно ще трябва да потърсите намеса и подкрепа от медицински специалист.

Твърде често симптомите се лекуват едва след като станат тежки. Не забравяйте, че прегарянето не е знак за чест или успех, а сигнал, че е време да забавите темпото, да преоцените и да промените приоритетите си.