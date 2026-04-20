Украински дронове удариха една от най-големите руски рафинерии в Краснодарски край

У краински дронове са ударили Туапсинската нефтена рафинерия в южния Краснодарски край при нощна атака на 20 април, съобщи The Kyiv Independent.

Рафинерията, собственост на „Роснефт", е една от десетте най-големи в Русия с капацитет за преработка на около 12 млн. тона суров петрол годишно.

Руските канали в Telegram, позовавайки се на жители, съобщиха за експлозии в района на пристанището и големи пламъци, като два резервоара за съхранение са горели в рафинерията. Украинската армия все още не е коментирала ударите и мащабът на щетите остава неясен. Туапсе се намира на около 75 км северозападно от Сочи.

Ударът е част от засилената украинска кампания срещу руската петролна инфраструктура, целяща да намали един от най-важните източници на приходи на Кремъл.

Президентът Володимир Зеленски заяви на 19 април, че далекобойните удари са причинили най-малко 2,3 млрд. долара загуби за Русия само през март, а атаките с дронове и задържането на танкери от сенчестия флот според съобщения са извадили от строя около 40% от руския износен капацитет за петрол.

Международният валутен фонд (МВФ) на 14 април повиши прогнозите си за растежа на Русия за 2026 г. с 0,3% благодарение на по-високите цени на енергоносителите, прогнозирайки ръст от 1,1%. |