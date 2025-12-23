Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

След многохилядните протести в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите

Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

Масов бой в парламента в Турция при спор за бюджета

Огромна дупка се отвори под плавателен канал в Англия, погълна лодки (ВИДЕО)

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Тръмп отново настоя за Гренландия, „заради националната си сигурност"

У краинските власти съобщиха за прекъсвания на електрозахранването в няколко региона на страната вследствие на руски удари по инфраструктурата.

„Русия отново атакува нашата енергийна инфраструктура. В резултат на това в няколко региона на Украйна бяха предизвикани аварийни прекъсвания на електрозахранването“, съобщи Министерството на енергетиката в Telegram.

Нови руски удари предизвикаха прекъсвания на тока в няколко украински области

Електроенергийният оператор Ukrenergo спомена „масирана атака с ракети и дронове“ и посочи, че ремонтните работи ще започнат веднага щом ситуацията с безопасността го позволи.

Прекъсвания на тока в няколко украински области след нови руски атаки

Към момента не се съобщава за жертви.

Русия нанася удари по Украйна почти всяка нощ, като се цели по-специално енергийната инфраструктура, особено през зимата, и редовно причинява жертви сред цивилното население.