Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

У краинските власти съобщиха за прекъсвания на електрозахранването в няколко региона на страната вследствие на руски удари по инфраструктурата.
„Русия отново атакува нашата енергийна инфраструктура. В резултат на това в няколко региона на Украйна бяха предизвикани аварийни прекъсвания на електрозахранването“, съобщи Министерството на енергетиката в Telegram.
Електроенергийният оператор Ukrenergo спомена „масирана атака с ракети и дронове“ и посочи, че ремонтните работи ще започнат веднага щом ситуацията с безопасността го позволи.
Към момента не се съобщава за жертви.
Русия нанася удари по Украйна почти всяка нощ, като се цели по-специално енергийната инфраструктура, особено през зимата, и редовно причинява жертви сред цивилното население.