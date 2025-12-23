Свят

Украйна съобщи за мащабни прекъсвания на електрозахранването вследствие на руски удари

Не се съобщава за жертви

23 декември 2025, 09:46
Тръмп отново настоя за Гренландия, „заради националната си сигурност

Тръмп отново настоя за Гренландия, „заради националната си сигурност"
Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат

Зеленски: Преговорите за край на войната са близо до реален резултат
Огромна дупка се отвори под плавателен канал в Англия, погълна лодки (ВИДЕО)

Огромна дупка се отвори под плавателен канал в Англия, погълна лодки (ВИДЕО)
Русия обяви, че разузнаването на САЩ греши

Русия обяви, че разузнаването на САЩ греши
Масов бой в парламента в Турция при спор за бюджета

Масов бой в парламента в Турция при спор за бюджета
Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари

Пътуващите до Обединеното кралство трябва да имат електронно разрешение от февруари
След многохилядните протести в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите

След многохилядните протести в Румъния: Президентът инициира референдум сред магистратите
Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

Дъщерята на Роб Райнър е живяла в страх от брат си преди убийствата

У краинските власти съобщиха за прекъсвания на електрозахранването в няколко региона на страната вследствие на руски удари по инфраструктурата.

„Русия отново атакува нашата енергийна инфраструктура. В резултат на това в няколко региона на Украйна бяха предизвикани аварийни прекъсвания на електрозахранването“, съобщи Министерството на енергетиката в Telegram.

Нови руски удари предизвикаха прекъсвания на тока в няколко украински области

Електроенергийният оператор Ukrenergo спомена „масирана атака с ракети и дронове“ и посочи, че ремонтните работи ще започнат веднага щом ситуацията с безопасността го позволи.

Прекъсвания на тока в няколко украински области след нови руски атаки

Към момента не се съобщава за жертви.

Русия нанася удари по Украйна почти всяка нощ, като се цели по-специално енергийната инфраструктура, особено през зимата, и редовно причинява жертви сред цивилното население. 

Източник: БГНЕС    
Русия Украйна електрозахранване удари
Последвайте ни

"В рамките на 2 часа от пълно здраве те сваля на легло": Проф. Кантарджиев за грипа

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Пламъци в брадата/Пламъци в душата

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

Борисов: КПК не трябва да съществува, тя е изчерпана

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швеция- цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Швеция- цена на жилищата, заплати и още нещо

В кои общини скачат местните данъци и такси

В кои общини скачат местните данъци и такси

pariteni.bg
Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

dogsandcats.bg
<p>Имен ден имат хората с тези красиви имена...</p>
Ексклузивно

Имен ден имат хората с тези красиви имена...

Преди 1 ден
<p>Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима</p>
Ексклузивно

Сняг точно на Бъдни вечер и Коледа, посрещаме Новата година с истинска зима

Преди 1 ден
Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
Ексклузивно

Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв

Преди 1 ден
Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света
Ексклузивно

Близо 15 години след Фукушима: Япония рестартира най-големия АЕЦ в света

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж и жена били гаджета дълги години и живеели на семейни начала. Един ден жената не издържала и сериозно попитала своя приятел: - Добре де,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Полша задейства изтребители след руски удари до границата

Свят Преди 9 минути

"Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират сигурността на въздушното пространство"

Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?

Тръмп иска да свали Мадуро, за да остане в историята?

Свят Преди 18 минути

Възможно ли е САЩ да се опитват да свалят президента на Венецуела Николас Мадуро?

Димитър Радев: Не бих приел да бъда служебен премиер

Димитър Радев: Не бих приел да бъда служебен премиер

България Преди 41 минути

"Това би поставило под съмнение независимостта на БНБ", заявява управителят на институцията

Тръмп се похвали с натиск над Макрон

Тръмп се похвали с натиск над Макрон

Свят Преди 58 минути

Той е настоял френският държавен глава да приеме неговите изисквания относно цените на медикаментите

Хванаха шофьор с близо 4 промила алкохол край София

Хванаха шофьор с близо 4 промила алкохол край София

България Преди 1 час

Водачът е задържан, а автомобилът е иззет

Жена заложи капан и залови мъже, които опитват да отворят колата ѝ

Жена заложи капан и залови мъже, които опитват да отворят колата ѝ

България Преди 1 час

Това се случило две седмици, след като от автомобила ѝ е задигнат лаптоп

Сметната палата съкращава администрацията с 10% и засилва одиторския си капацитет

Сметната палата съкращава администрацията с 10% и засилва одиторския си капацитет

България Преди 1 час

Целта на промените е по-ефективно управление на публичните средства и обновяване на кадровата политика

.

Нов детски кът в Happy Лозенец

Любопитно Преди 2 часа

.

Тази Коледа Happy ще донесе хиляди изненади

Любопитно Преди 2 часа

Как се стигна до тежката катастрофа във Варна и какво наказание ще получи шофьорът

Как се стигна до тежката катастрофа във Варна и какво наказание ще получи шофьорът

България Преди 2 часа

При произшествието загинаха две жени на 52 и 80 години

САЩ ще конструират нов клас бойни кораби с името на Тръмп

САЩ ще конструират нов клас бойни кораби с името на Тръмп

Свят Преди 3 часа

Президентът заяви, че иска лично да участва в проектирането на плавателните съдове, защото държи много на естетиката

Внимание, шофьори! Ограничават движението на камиони над 12 т по "Тракия", "Струма" и "Хемус"

Внимание, шофьори! Ограничават движението на камиони над 12 т по "Тракия", "Струма" и "Хемус"

България Преди 3 часа

Причината - интензивния трафик заради предстоящите празнични дни

<p>23 декември: Имен ден&nbsp;празнуват...</p>

Отдаваме почит на най-младия от учениците на светите братя Кирил и Методий

Любопитно Преди 3 часа

Наум Охридски Чудотворец бил българин от благороден произход

Швеция временно спря един от ядрените си реактори заради неизправност

Швеция временно спря един от ядрените си реактори заради неизправност

Свят Преди 3 часа

Активно тяло без ограничения: 7 упражнения за възрастни хора

Активно тяло без ограничения: 7 упражнения за възрастни хора

Любопитно Преди 3 часа

Поддържането на сила и мобилност е важно с напредване на възрастта

Доживотен затвор за мъж заради планове за атентат в САЩ по модела на нападенията от 11 септември 2001 г.

Доживотен затвор за мъж заради планове за атентат в САЩ по модела на нападенията от 11 септември 2001 г.

Свят Преди 3 часа

Той планирал да отвлече самолет и да извърши и други нарушения от името на сомалийското ислямистко движение „Аш Шабаб“

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

13 упорити породи кучета, които не могат да стоят далеч от мебелите

dogsandcats.bg
1

Дядо Коледа с писмо до „Здравей България”

sinoptik.bg
1

Снежна Коледа, ледена Нова година

sinoptik.bg

Анна Курникова и Енрике Иглесиас станаха родители за четвърти път!

Edna.bg

Днес имен ден празнуват тези красиви имена

Edna.bg

ЦСКА с ъпдейт за стадион „Българска армия“ (видео)

Gong.bg

Компани: Положихме основа, върху която можем да постигаме целите си през 2026 година

Gong.bg

Скрита камера: Жена заложи капан и залови мъже при опит да отворят чужда кола

Nova.bg

Висока скорост и здравословен проблем са сред версиите за тежката катастрофа във Варна

Nova.bg