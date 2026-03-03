България

Румен Радев: Тръгваме на поход за бъдещето на България

3 март 2026, 12:32
Румен Радев: Тръгваме на поход за бъдещето на България
Румен Радев   
Източник: БТА

П резидентът (2017 - 2026 г.) Румен Радев, който подаде оставка като държавен глава и се включи в битката на парламентарните избори, се включи в честванията  по случай Трети март в Стара Загора.

„Тръгваме на поход за бъдещето на България. Ние ще спечелим тези избори със съзнание, че ще установим управление с ясни правила, еднакви за всички“, заяви той.

Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март

По неговите думи предсрочния парламентарен вот изправя България пред два избора – или прогресивна България или олигархия.

„Искаме да дадем гаранция на всеки българин за сигурност и достойни доходи. Всяко отклоняване на гражданската енергия по някакви други междинни пътечки ще ни води до добре познатия блокаж през последните пет години“, допълни Радев.

Източник: БТА/Павлина Дудева, Емил Димов, кореспонденти в Стара Загора    
Румен Радев Парламентарни избори Трети март Стара Загора Бъдеще на България Предсрочен вот Прогресивна България Олигархия Сигурност Достойни доходи
Последвайте ни

По темата

Президентът Илияна Йотова: Шипка е крепост на българската памет

Президентът Илияна Йотова: Шипка е крепост на българската памет

Кипър под обсада: Гърция, Франция и Германия мобилизират сили срещу иранските дронове

Кипър под обсада: Гърция, Франция и Германия мобилизират сили срещу иранските дронове

Снимки в джакузи и НЛО: Най-шокиращите моменти от показанията на семейство Клинтън по скандала „Епстийн“

Снимки в джакузи и НЛО: Най-шокиращите моменти от показанията на семейство Клинтън по скандала „Епстийн“

Нова ескалация: Израел започва сухопътна операция в Ливан

Нова ескалация: Израел започва сухопътна операция в Ливан

Платили сме повече данъци върху доходите

Платили сме повече данъци върху доходите

pariteni.bg
Как да разпозная, че котката ми е бременна?

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
Германия, Франция и Великобритания готови за
Ексклузивно

Германия, Франция и Великобритания готови за "пропорционални отбранителни действия" срещу Иран

Преди 1 ден
Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА
Ексклузивно

Почина Георги Велинов, легендарният вратар на ЦСКА

Преди 1 ден
ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи
Ексклузивно

ОАЕ ще поемат разходите за настаняване и храна на блокираните в страната туристи

Преди 1 ден
Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран
Ексклузивно

Партията на Ахмадинеджад опроверга съобщенията за смъртта му в Техеран

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ПП: Същественият въпрос е какво правим със свободата си сега

ПП: Същественият въпрос е какво правим със свободата си сега

България Преди 45 минути

Ивелин Михайлов

Величие: Поклон пред падналите за свободата на Отечеството

България Преди 49 минути

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев

Радостин Василев: Днес е нужно да си припомним колко ценна е свободата

България Преди 57 минути

Слави Трифонов: Никой не бива да забравя миналото

Слави Трифонов: Никой не бива да забравя миналото

България Преди 1 час

Костадин Костадинов

Костадинов: Ще се освободим и от робството на мафията и мутрите

България Преди 1 час

Делян Пеевски: Бъдете горди, уверени и свободни граждани

Делян Пеевски: Бъдете горди, уверени и свободни граждани

България Преди 1 час

Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява

Андрей Гюров: Свободата е решение, което трябва да се отстоява

България Преди 1 час

Саркофаг върху четири лъва: Тайната на костницата под Паметника на свободата

Саркофаг върху четири лъва: Тайната на костницата под Паметника на свободата

България Преди 2 часа

Едно от най-сакралните места в Паметник на свободата е неговата крипта, където са положени тленните останки на над 300 воини, загинали в боевете на Шипка. Там е поставен мраморен саркофаг, легнал върху четири мраморни лъва

Ел Менчо

Златен ковчег и армия: Погребаха могъщия наркобос „Ел Менчо“

Свят Преди 3 часа

Лидерът на картела „Халиско Нова генерация“ Немесио Осегуера Сервантес по прякор „Ел Менчо“ е бил погребан в гробище в Сапопан, предградие на Гуадалахара – втория по големина град в Мексико

Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март

Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март

България Преди 5 часа

По случай националния празник 3 март, водещите политически фигури в страната се обърнаха към народа, за да почетат Освобождението на България

Странен обрив се забелязва по врата на американския президент Доналд Тръмп

Какво е това? Странен обрив по врата на Тръмп разтревожи САЩ

Свят Преди 5 часа

В изявление личният лекар на Тръмп заяви, че обривът е причинен от крем, който президентът е използвал като „превантивно кожно лечение“. Не се уточнява какъв е кремът или защо Тръмп се е нуждаел от кожното лечение

Ормузкият проток

Иран: Ормузкият проток е затворен! Ще запалим всеки кораб

Свят Преди 5 часа

През протока преминава около една пета от ежедневните доставки на петрол в света

Мелания Тръмп председателства Съвета за сигурност в ООН

Мелания Тръмп влезе в историята: Първата дама, която оглави Съвета за сигурност на ООН

Свят Преди 6 часа

Нейните изказвания бяха съсредоточени върху ролята на образованието за деца за „напредъка на толерантността и световния мир“

Иран удари американски посолства в Близкия изток

Иран удари американски посолства в Близкия изток

Свят Преди 6 часа

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия потвърди атаката, заявявайки, че е причинила „ограничен пожар и незначителни материални щети“

Почитаме трима мъченици! Ето как да предпазим дома си от злото

Почитаме трима мъченици! Ето как да предпазим дома си от злото

България Преди 7 часа

По църковния календар днес се почита и паметта на светите мъченици Евтропий, Клеоник и Василиск

Паметникът на връх Шипка

Честит 3 март! Честваме 148 години от Освобождението на България

България Преди 7 часа

На днешния ден отбелязваме възкресението на българската държава, която близо 500 години беше без своя политическа и духовна свобода. Празникът на Освобождението, за пръв път се чества във Велико Търново на 19 февруари (3 март н. с.) 1879 г.

Всичко от днес

От мрежата

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg

По-умни ли са Белгийските oвчарки Малиноа от другите кучета?

dogsandcats.bg
1

Мечки от Аржентина заживяха в България

sinoptik.bg
1

Мъгли, слънце и оскъдни валежи до средата на март

sinoptik.bg

Кристен Бел отрече хонорар от 60 милиона за „Замръзналото кралство" 3 и 4

Edna.bg

Александра Сърчаджиева като Росена в „Брънч за начинаещи“: Много цветен и шантав образ...беше важно да не преиграя

Edna.bg

Изповедта на Станислав Шопов за ЦСКА, Томаш, Модрич и своята приятелка

Gong.bg

Сангаре: Дадох всичко на отбора, неочакваните ситуации са част от живота

Gong.bg

Извънредна среща при премиера за ситуацията в Близкия изток

Nova.bg

България празнува 148 години свобода (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg