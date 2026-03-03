Румен Радев: Тръгваме на поход за бъдещето на България

П резидентът (2017 - 2026 г.) Румен Радев, който подаде оставка като държавен глава и се включи в битката на парламентарните избори, се включи в честванията по случай Трети март в Стара Загора.

„Тръгваме на поход за бъдещето на България. Ние ще спечелим тези избори със съзнание, че ще установим управление с ясни правила, еднакви за всички“, заяви той.

Уроците на историята и предизвикателствата днес: Политическите послания за 3 март

По неговите думи предсрочния парламентарен вот изправя България пред два избора – или прогресивна България или олигархия.

„Искаме да дадем гаранция на всеки българин за сигурност и достойни доходи. Всяко отклоняване на гражданската енергия по някакви други междинни пътечки ще ни води до добре познатия блокаж през последните пет години“, допълни Радев.