Украйна: Руски ракетен удар срещу търговски център в Кременчук, има загинали

Н ай-малко 10 души загинаха при руски ракетен удар срещу търговски център в град Кременчук (Централна Украйна). Има и 40 ранени, съобщи губернаторът на Полтавска област Дмитро Лунин, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Светът е "ужасен" от удара по мола в Кременчук, "последното по дата от серията зверства", заяви в Туитър държавният секретар на САЩ

Антъни Блинкън, цитиран от Франс прес. Той увери, че Вашингтон ще продължи да подкрепя Киев и ще държи Русия отговорна.

Говорителят на ООН Стефан Дюжарик изрази съжаление за удара по мола

и подчерта, че "всякакъв вид цивилна инфраструктура, което очевидно включва молове, както и мирните граждани, никога не трябва да стават мишена".

Британският премиер Борис Джонсън, на свой ред,

обвини в изявление руския президент Владимир Путин в жестокост и варварство заради атаката.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руски ракетен удар е поразил оживен търговски център

в град Кременчук, предаде Ройтерс.

⚡️ Zelensky: 'Russia strikes shopping center in Kremenchuk, while over thousand people inside.'



“The mall is on fire, firefighters are trying to extinguish the fire, the number of victims is impossible to imagine," said President Volodymyr Zelensky.



Volodymyr Zelensky/Telegram pic.twitter.com/Pb8IGeAevD