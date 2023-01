Украйна наложи санкции на 22 души, свързани с Руската православна църква

У крайна наложи санкции на 22-ма руснаци, свързани с Руската православна църква (РПЦ), заради това, което президентът на страната Володимир Зеленски определи като тяхна подкрепа за геноцид, предаде Ройтерс.

The Russian Orthodox Church has no future in Ukraine, and our parishioners should stop going to the church of the aggressor country pic.twitter.com/s3v6RYDMg0

Според указа, издаден от Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, списъкът включва Михаил Гундяев, който представлява РПЦ в Световния съвет на църквите и други международни организации в Женева. Руските държавни медии съобщават, че Гундяев е племенник на патриарх Кирил, който е начело на РПЦ.

Миналата година Украйна наложи санкции на самия руския патриарх.

Санкциите са последната от поредицата стъпки, които Украйна предприема срещу РПЦ, която подкрепи разпореденото от президента Владимир Путин нахлуване на руските сили в Украйна.

🤡 Patriarch Kirill called for the mobilization of parishioners



Parishioners of the Russian Orthodox Church should help the #Russian military in #Ukraine: collect money, send parcels, and go themselves to support the soldiers, the patriarch said.

