Украйна може да научи САЩ как да водят война без огромни разходи

САЩ създадоха механизъм за включване на украински бойни дронове в изпитания на Пентагона, което може да доведе до бъдещ износ и съвместно производство на украински безпилотни системи. Вашингтон се стреми да използва опита на Украйна от войната за ускоряване на собствените си разработки.

Украинските дронови технологии привличат внимание заради ниската цена и бързото развитие, след като Киев създаде ефективни системи за FPV дронове, далекобойни безпилотни апарати и морски дронове. Това е особено важно на фона на високата цена и ограничените запаси на американски ракети за противовъздушна отбрана.

Споразумението крие и риск за Украйна, тъй като страната може да предостави ценен боен опит и технологии без достатъчна възвръщаемост. Киев настоява за реални договори за финансиране, производство и защита на интелектуалната собственост, докато САЩ търсят достъп до иновациите, родени от съвременната война.

САЩ създадоха официален механизъм за включване на украински бойни дронове в изпитанията на Пентагона, което дава на Вашингтон възможност да разбере как Киев разработва и заменя оръжия със скоростта, с която съвременните войни ги изчерпват.

Украинският посланик в САЩ Олга Стефанишина потвърди миналата седмица, че двете страни са подписали двустранно изявление за намерение, което може да стане основа за бъдещи сделки за износ и съвместно производство на украински системи на американска територия.

Само няколко месеца на периодични сблъсъци с Иран разкриха ограниченията на американския военен арсенал от висок клас - изключително скъп и труден за бързо възстановяване. Междувременно години на борба за оцеляване превърнаха Украйна в един от световните лидери в разработването на високоефективни военни технологии, които могат да бъдат произвеждани в големи мащаби.

„Налягането създава диаманти“, гласи известната поговорка.

Възможно е новото споразумение да помогне на украинския президент Володимир Зеленски да покаже на Белия дом колко ценна всъщност е неговата страна. Но украинските производители на дронове не трябва да се отказват от най-силното си предимство без реална възвръщаемост.

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По-евтин начин за водене на война

От началото на кампанията си през февруари САЩ нанесоха сериозни щети на ирански ракетни бази и ключова инфраструктура, както и свалиха голям брой ирански ракети и дронове.

В същото време запасите на Вашингтон от ключови боеприпаси опасно намаляват.

Американските военни са изразходвали повече от две трети от предвоенните си запаси от ракети за противовъздушна отбрана Patriot и почти половината от прехващачите THAAD от февруари насам, според оценки, публикувани тази седмица от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS).

При продължаване на бойните действия това може да принуди САЩ и съюзниците им да станат по-селективни при избора на заплахите, които се опитват да унищожат.

Ракетите Patriot и THAAD изпълняват задачи, които малките украински дронове не могат да поемат. Балистичните ракети, насочени към военни бази или населени райони, все още изискват сложни системи за защита.

Но свалянето на евтини дронове с ракети за милиони долари - или използването на ракети за милиони долари за атаки, които могат да бъдат извършени от еднопосочен дрон за 50 000 долара - просто не е устойчиво в дългосрочен план.

Една ракета Patriot струва около 4 милиона долара и производството ѝ отнема две години. САЩ са изстреляли над хиляда такива ракети само през последните пет месеца.

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Украйна разбра този проблем още в началото на пълномащабното руско нахлуване.

Москва разполагаше с повече ракети, артилерийски снаряди, индустриален капацитет и финансови ресурси. Киев не можеше да си позволи да отговаря на всяко руско оръжие със също толкова скъпа западна система.

Вместо това украинските сили и производители разработиха няколко слоя по-евтини решения: ударни дронове с изглед от първо лице (FPV), далекобойни еднопосочни безпилотни самолети, морски дронове и системи за прехващане, предназначени да унищожават руски безпилотни апарати.

Заради скоростта, с която руските сили разработват ответни мерки, украинските инженери са се превърнали и в специалисти по бързо усъвършенстване и внедряване на нови версии на технологиите си, за да запазят предимството си на бойното поле.

Миналата година САЩ са изразходвали 916,6 млрд. долара за национална отбрана. Украйна е похарчила по-малко от една десета от тази сума - 84,1 млрд. долара - докато води пълномащабна война с Русия.

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Пентагонът признава проблема

Американското военно ръководство осъзнава, че има проблем.

Един от плановете за решаването му е програмата „Drone Dominance“, която предвижда над 1 млрд. долара за закупуването на стотици хиляди евтини, но ефективни ударни дронове до 2027 г.

Други програми целят разширяване на американското производство на безпилотни системи. Всички те ще бъдат сравнявани с най-доброто, което Украйна може да предложи.

Украинските технологии са резултат от години усъвършенстване в най-бързия възможен цикъл на обратна връзка. Производителите работят директно с военните части на фронта, променят конструкциите според развитието на руските контрамерки и предоставят новите версии на войниците за незабавни изпитания.

Този уникален опит може да помогне на американските компании да премахнат ненужните изисквания, да ускорят разработката и да създават оръжия, подходящи за високотехнологична война с висока интензивност, а не за мирновременни цикли на военни поръчки.

С продължаващия конфликт в Близкия изток значението на това, което Украйна може да предложи, е трудно да бъде преувеличено.

След години опити да убеди администрацията на Доналд Тръмп и по-скептичните представители на Републиканската партия, че Украйна не е просто финансово бреме за САЩ, Зеленски може би най-накрая е намерил сделка, която партньорът му в Овалния кабинет трудно би могъл да откаже.

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Двустранното изявление за намерение е обнадеждаващо, но Киев не може да си позволи да бъде прекалено нетърпелив.

Украйна вече има много по-сериозни договорености с други съюзници, сред които Великобритания, Германия, Норвегия, Нидерландия и Канада. Те са поели ангажимент да финансират производството на украински дронове както в самата Украйна, така и чрез съвместни предприятия в чужбина.

Тези съюзници заобикалят години на бавни цикли за научноизследователска и развойна дейност, за да получат незабавен достъп до изпитани в бой условия автономни технологии. В същото време Киев получава повече дронове за използване на бойното поле и допълнителни средства за разширяване на отбранителната си индустрия.

Вашингтон засега не е предложил подобно нещо.

Пълният текст на изявлението за намерение все още не е публикуван, но изглежда, че то представлява по-скоро първоначално споразумение за тестване на украински технологии, без обвързващи договори за закупуване, лицензиране или съвместно производство.

Украинските компании са прекарали години в разработване на софтуер, конструкции и производствени методи, напълно адаптирани към изискванията на съвременната война.

Може да се предположи, че американското правителство и богатите отбранителни корпорации няма да се поколебаят да използват украинската интелектуална собственост в собствен интерес.

Пентагонът се нуждае от украинския опит, а Украйна се нуждае от американските ресурси.

Една справедлива сделка може да бъде от полза и за двете страни. Но ако знанията и технологиите бъдат предоставени без достатъчна компенсация, Вашингтон може просто да копира предимствата на Киев и да остави техните създатели зад себе си.