Alphabet премахва забраната за използване на AI във военни и наблюдателни технологии

Alphabet, компанията майка на технологичния гигант Google, вече не гарантира, че никога няма да използва изкуствен интелект (AI) за цели като разработване на оръжия и инструменти за наблюдение.

Фирмата е пренаписала принципите, ръководещи използването на AI, като е премахнала раздел, който изключва употреби, които „вероятно ще причинят вреда“.

В публикация в блог старши вицепрезидентът на Google Джеймс Маника и Демис Хасабис, ръководител на AI лабораторията Google DeepMind, защитиха този ход. Те подчертаха, че бизнесът и демократичните правителства трябва да работят заедно върху AI, който „подкрепя националната сигурност“.

Сред експертите и професионалистите в сферата на изкуствения интелект се води ожесточен дебат за това как трябва да се управлява тази мощна технология, доколко търговските печалби трябва да определят нейната посока и как най-ефективно да се предпазят хората от потенциалните рискове. Спорове има и около използването на AI на бойното поле и в технологиите за наблюдение.

В блога се посочва, че оригиналните принципи на компанията относно AI, публикувани през 2018 г., се нуждаят от актуализация с оглед на развитието на технологията.

Despite Google parent Alphabet announcing a plan to invest $75 billion on its AI buildout, the company’s shares slid in after-hours trade https://t.co/Rm5gKvUv9E pic.twitter.com/faGDNgsFvq

„Милиарди хора използват AI в ежедневието си. AI се превърна в технология с общо предназначение и платформа, която безброй организации и лица използват за изграждане на приложения. Той се премести от нишова изследователска тема в лабораторията към технология, която става все по-разпространена като мобилните телефони и самия интернет“, се казва в публикацията в блога.

В резултат на това се разработват нови базови принципи на AI, които биха могли да ръководят общи стратегии, допълва съобщението.

Хасабис и Маника също така подчертават, че геополитическият пейзаж става все по-сложен.

„Ние вярваме, че демокрациите трябва да водят в развитието на AI, ръководени от основни ценности като свобода, равенство и зачитане на човешките права“, пише в публикацията.

„И ние вярваме, че компаниите, правителствата и организациите, споделящи тези ценности, трябва да работят заедно, за да създадат AI, който защитава хората, насърчава глобалния растеж и подкрепя националната сигурност.“

🚀 Alphabet to invest $75B in 2025 to supercharge #AI! Boosting compute power, data centers & efficiency with Gemini 2.0, Flash Thinking & Android XR. The AI race heats up vs. Microsoft, Meta & China’s Deep Seek! 🔥 #Tech #AIInvestment #DeepTech #GoogleAI #AIforeveryone pic.twitter.com/cYzo0Mo8VH