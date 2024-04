Украйна може би премина ядрената червена линия на Путин

Н ападенията с безпилотни самолети срещу руски радарен обект може да са пресекли една от червените линии на Москва за потенциално използване на ядрено оръжие - "нарушаване на действията за реагиране на ядрените сили", както се казва в указ на Кремъл, подписан от президента Владимир Путин през 2020 г.

Съобщава се, че украинските безпилотни летателни апарати са се прицелили в радиотехнически център на военна част в град Ковилкино в сряда сутринта на 11 април. Ковилкино се намира в Република Мордовия, на около 360 мили от украинската граница, съобщава Newsweek.

В обекта се намира радар 29В6 "Контейнер", който е част от руската мрежа за разузнаване и ранно предупреждение за въздушно-космически атаки, включително такива с балистични ракети.

Източници твърдят, че резултатите от нападението все още се уточняват. Според съобщения в украинските медии по време на атаката на 11 април е била повредена сградата на командния пункт на обекта, докато руските власти съобщиха, че са били свалени два безпилотни летателни апарата (БЛА). Украйна се позовава на неназован източник от Разузнаването на отбраната на Украйна (РИОУ), според когото резултатът от удара все още се оценява.

Русия издава ядрено предупреждение към новия член на НАТО

Ако радарната система "Контейнер" е била засегната, атаките може да са изпълнили едно от "условията, определящи възможността за използване на ядрено оръжие от Руската федерация", както е посочено в президентския указ за 2020 г.

Те включват "получаване на надеждна информация за изстрелване на балистични ракети, атакуващи териториите на Руската федерация и нейните съюзници" и "използване от страна на противника на ядрени оръжия или други видове оръжия за масово унищожение на териториите на Руската федерация и нейните съюзници".

Като други критерии са посочени "въздействието на противника върху критични държавни или военни обекти на Руската федерация, чийто отказ ще доведе до нарушаване на действията за реагиране на ядрените сили", и "агресия срещу Руската федерация с използване на конвенционални оръжия, когато е застрашено самото съществуване на държавата".

Заплахата от ядрена ескалация - било то чрез ядрени оръжия или авария в някоя от многото граждански атомни електроцентрали в зоната на бойните действия - виси над пълномащабната инвазия на Русия в Украйна от началото ѝ през февруари 2022 г.

Путин и неговите висши служители многократно са предупреждавали за ядрен сблъсък, предизвикан от западното участие в конфликта, както и съюзническите лидери, включително президентът Джо Байдън. Най-големите опасения са свързани с руските тактически ядрени бойни глави, предназначени за локално използване на бойното поле. Кремъл никога не е определял осезаема "червена линия" извън документите на ядрената си доктрина.

През март Путин заяви, че западните противници "трябва да разберат, че ние също разполагаме с оръжия, които могат да поразяват цели на тяхна територия". Той добави:

"Всичко това наистина заплашва с конфликт и използване на ядрени оръжия, което ще доведе до унищожаване на цивилизацията."

Заплахата от ядрена ескалация се оказа мощен инструмент на Кремъл в стремежа му да спъне западната помощ за Украйна и да принуди Киев към териториални и политически отстъпки. При всички руски заплахи САЩ многократно са заявявали, че не са забелязали признаци, че Москва се готви да използва оръжия за масово унищожение в Украйна.

Още през май 2022 г. говорителят на руското външно министерство Алексей Зайцев обвини онези, които предполагат, че Москва може да използва ядрени оръжия, в "преднамерени лъжи" и добави:

"Русия твърдо се придържа към принципа, че в една ядрена война не може да има победители и тя не трябва да бъде разпалвана."

Ukraine may have just crossed Russia's nuclear red line



Ukraine's recent attack to destroy Russia's radar facility in Kovilkino may have violated one of 'conditions determining the possibility of Russian Federation using nuclear weapons' according to President Putin's 2020 order pic.twitter.com/fuWcrwMJSM