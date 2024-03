"Откажете се от алкохола и карайте ски": Визията на Путин за следващите 6 години в Русия

З ападните анализатори се опасяваха, че Владимир Путин ще обяви нова война. Повече от двучасовото обръщение на руския президент в четвъртък (29.02.2024 г.) обаче не оправда нито едно от тези очаквания, въпреки че Путин представи на руснаците визия за бъдещето, която се редуваше с ядрени оръжия и големи социални обещания.

След като президентът на Франция Еманюел Макрон заяви, че възможността за изпращане на западни войски в Украйна не може да бъде "изключена", Путин предупреди, че участието на НАТО на място в Украйна може да има "трагични" последици.

"Те трябва да разберат, че ние също разполагаме с оръжия, които могат да поразяват цели на тяхна територия. Всичко това заплашва да доведе до ядрен конфликт, а следователно и до унищожаване на цивилизацията. Не разбират ли това", попита Путин аудиторията, съставена от политически, религиозни и военен елит на Русия.

След това той обвинява западните лидери, че се отнасят към войната в Украйна - която Путин едностранно ескалира, като започна пълномащабна инвазия през февруари 2022 г., разтърсвайки до основи европейската архитектура за сигурност - като към гледане на "карикатура".

Идвайки приблизително две седмици преди Путин да удължи управлението си с още шест години на президентски избори, чиито резултати са предрешени, речта беше близка до предизборна кампания.

The audience reacts to Putin's speech. Caption this video? pic.twitter.com/DQqgm57ZE4

В навечерието на речта основната интрига беше дали той ще използва възможността да подсили напрежението в източния отцепнически регион на Молдова - Приднестровието, който граничи с Украйна и има предимно проруско население. Русия разполага с около 1500 военнослужещи, които нарича "мироопазващи сили".

През последните седмици официални представители на Москва засилиха реториката си относно необходимостта от защита на руските граждани в Приднестровието, което е зловещо ехо от подготовката за пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

В допълнение към опасенията, че Кремъл може да разшири войната си на запад, в сряда (28.02.2024 г.) представители на Приднестровието се събраха на т.нар. конгрес на депутатите, първият от 2006 г. насам, и поискаха Русия да им помогне да устоят на икономическия "натиск" от страна на проевропейското правителство в Кишинев.

Путин не спомена изрично Приднестровието, но отхвърли съобщенията, че Русия планира да нападне Европа или че ще разположи ядрени оръжия в космоса. Той нарече твърдението "абсолютна глупост".

Вместо това той обвини Запада, че се опитва да "вкара" Русия в надпревара във въоръжаването в съветски стил, която ще потопи икономиката ѝ, като същевременно се похвали с оръжейния арсенал на Москва.

Без да показва намерение да отстъпва по отношение на Украйна, Путин повтори твърдението, че Русия не е започнала войната, но добави, че ще "направи всичко", за да "изкорени нацизма, да защити суверенитета на гражданите".

President Vladimir Putin’s vision for Russia’s next six years?



Keep fighting, quit drinking, have babies. https://t.co/03VciPS2WC