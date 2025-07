ВСУ се укрепиха в Покровск, отблъснаха руски атаки

Г лавнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Олександър Сирски заяви снощи, че в момента те са се укрепили на солидни позиции в защита на ключовия град Покровск в източната Донецка област, предаде Ройтерс.

Президентът Володимир Зеленски похвали ВСУ за отбраната на логистичния център, който устоява вече месеци на руските опити за превземане.

Сирски заяви, че представил доклад на държавния глава, описвайки предизвикателствата пред украинските войници по хилядакилометровия фронт.

