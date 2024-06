С пециалните сили на Киев преследват руски наемници в Сирия, съобщи украинска медия, цитирана от Newsweek.

Това се случва девет месеца след публикацията на доклад на CNN, в който се казва, че украинските специални сили вероятно стоят зад удари с безпилотни самолети и наземна операция срещу руска наемническа милиция в Судан, където бушува гражданска война.

В репортаж от понеделник англоезичният "Киев поуст" заяви, че се е сдобил с видеозапис от Дирекцията на военното разузнаване на Украйна (ГУР), заснет през март, на който се вижда как специалните ѝ сили работят със сирийски бунтовници, които атакуват руски наемници, сражаващи се заедно с войските на президента Башар Асад, съюзник на Путин.

Путин се намеси в Сирия през 2015 г., за да подкрепи режима на Асад, и оттогава в страната има постоянно разположени руски войски.

