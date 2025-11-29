Бившият ръководител на Офиса на президента на Украйна Андрий Ермак, който подаде оставка след обиск в апартамента си, съобщи пред западни медии, че се отправя на фронтовата линия, предава New York Post .

Ермак подаде оставка след обиск на дома му, проведен от Националното бюро за борба с корупцията, като обяви намерението си да отиде на фронта. Той подчерта готовността си да поеме всякакви последствия и предварително се извини за евентуално липсваща комуникация.

Опит в защитата на страната

Ермак припомни, че от 24 февруари 2022 г. се намира в Киев и активно участва в отбраната на Украйна. Той отбеляза, че не желае да създава проблеми за президента Володимир Зеленски и не уточни кога или по какъв начин ще започне служба на фронтовата линия.

Връзка с мирните преговори

Оставката на Ермак настъпи на фона на подготовката на украинската делегация за преговори с американския екип относно мирния план. Според посланика на Украйна в САЩ, оставката на Ермак е помогнала да се избегнат спекулации и да се запази общественото доверие.

Реакцията на президента

Президентът Зеленски подчерта патриотичната позиция на Ермак и отбеляза, че оставката му не променя дипломатическото представителство на Украйна. В същото време тази стъпка се очаква да удовлетвори общественото мнение и да възстанови доверието сред украинците.

Зеленски вече е преразгледал състава на делегацията за по-нататъшните преговори по мирния план.

Разследване на "Операция Мидас"

Годишното разследване се отнася до възможно присвояване на средства чрез подизпълнители на "Енергоатом". Въпреки това, след обиска не са предприети процедурни действия срещу Ермак.

Подробности за обиска и оставката на Андрий Ермак

На 28 ноември Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) обискираха резиденцията на Андрий Ермак, ръководител на офиса на президента на Украйна. Ермак потвърди, че следствените действия са се провеждали в дома му и заяви, че адвокатите му напълно си сътрудничат с органите на реда.

Не са повдигнати официални обвинения или подозрения срещу никого, включително срещу Ермак.

Веднага след това Андрий Ермак подаде оставка като ръководител на офиса на президента. Президентът Зеленски подчерта, че на фона на фокуса върху дипломацията и отбраната вътрешните сили на страната остават ключова основа за външното единство и международните отношения на Украйна.

След оставката на Ермак украинската делегация за преговори ще бъде представлявана от началника на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, представители на разузнаването, членове на Съвета за национална сигурност и отбрана и служители на Министерството на външните работи.

Политическата партия "Слуга на народа" изрази пълна подкрепа за решението на президента Зеленски да освободи Андрий Ермак от длъжността ръководител на Офиса на президента.