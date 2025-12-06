Политически трус в Украйна: Зеленски уволни Андрий Ермак от още постове, които е заемал

У краинският президент Володимир Зеленски уволни бившия шеф на кабинета си Андрий Ермак от Съвета за национална сигурност на фона на разрастващо се разследване за корупция, което разтърси Киев, съобщи ДПА.

Ермак вече не е член на върховното командване на украинските въоръжени сили, показват два президентски указа, публикувани в петък.

"Политическо земетресение": Украйна и оставката на Ермак

Ермак, дългогодишен съюзник на украинския президент, подаде оставка като шеф на кабинета на Зеленски миналата седмица, след като антикорупционните власти проведоха претърсвания в неговите помещения.

Все още не е ясно дали претърсванията са свързани с това, което се описва като най-голямата корупционна афера в страната от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г., включваща предполагаеми подкупи при доставки, свързани с енергетиката.

Зеленски води разговори за нов началник на кабинета след оставката на Ермак

Ермак беше и главен преговарящ от страна на Киев за прекратяване на войната. Тази позиция сега се заема от бившия министър на отбраната Рустем Умеров.

Ермак беше начело на президентската администрация от февруари 2020 г. и се смяташе за вторият най-влиятелен човек в Украйна. Наблюдателите виждат принудителното му напускане като сериозен удар за Зеленски, който загуби дългогодишен доверен съветник, посочва ДПА.