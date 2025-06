Енигмата на украинската власт: Андрий Ермак - дясната ръка на Зеленски?

В сички си спомнят как украинският президент Володимир Зеленски беше подложен на присмех от поддръжниците на Доналд Тръмп от движението MAGA заради бойната си униформа по време на вече печално известната среща в Овалния кабинет през февруари.

Но повечето вероятно вече са забравили безупречния костюм на мъжа, седящ на дивана отдясно на Зеленски — неговият внушителен началник на кабинета Андрий Ермак. Дали Ермак си е мислел, че началникът му е трябвало да последва неговия пример в облеклото? Или че той би запазил самообладание и би се справил по-добре на тази най-важна политическа сцена?

Ако това му е било в ума, никога не би си го признал.

Всъщност той заявява пред Politico , че именно Зеленски му е казал да облече костюм.

„Това беше първото ми обличане на костюм от началото на пълномащабното нахлуване. Дори ми се стори малко странно , но вече свиквам“, пише той в имейл кореспонденция.

А какво му е било наум по време на ожесточения сблъсък?

Приоритетът е бил просто да убеди американците, че е в техен стратегически интерес да помогнат за спирането на руснаците, обяснява Ермак. И нито намек, че е готов да поеме кормилото, когато преговорите се подхлъзват по леда.

Този отговор е типичен за Ермак. Някога почти неизвестен юрист и продуцент на нискобюджетни филми, днес той е в сърцето на мирната дипломация между САЩ и Русия — винаги безрезервно лоялен към началника си. В интервю за Politico миналата година го нарича с умиление „президентът на народа“.

Какво друго да каже?

Ермак се е възползвал от възхода на Зеленски, за да се превърне във втората най-влиятелна фигура в Украйна — дори негов съвременен съперник по тежест.

В светлината на прожекторите

Профилът на Ермак ще става все по-видим в идните месеци. Дълъг път го дели от дните, когато продуцираше филма с бойни изкуства The Fight Rules и трилъра за контрабанда The Line.

Сега той е начело на украинската дипломация и търси начини да умилостиви обидчивите поддръжници на Тръмп — понякога с добре скроен костюм.

На разговорите в Истанбул през май Ермак пое водеща роля в диалога със съюзниците, като се въздържа от преки дискусии с руснаците. Русия изпрати само нископоставена делегация, но 53-годишният съветник от Киев координираше позициите със САЩ, Великобритания, Франция и Германия и настояваше за безусловно прекратяване на огъня като основен приоритет.

Тази седмица той заминава за Вашингтон с намерението да използва раздразнението на Тръмп от Владимир Путин заради последните масирани въздушни удари срещу украински градове, включително Киев. Миналата седмица Тръмп изрази негодувание от руския лидер заради атаките, нарече го „побъркан“ и заплаши да наложи още икономически санкции на Русия. „Санкциите са основният приоритет“ за Ермак по време на това посещение, казва един от неговите съветници пред Politico.

🇺🇦🇺🇸 Andriy Yermak is flying to the U.S. The purpose of the visit remains undisclosed.



What do you think? 🤔 pic.twitter.com/0X06R60Ols — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 3, 2025

Въпросът сега е: каква е неговата игра?

​Докато обикаля западните столици в защита на Украйна, някои критици подозират, че Ермак използва възможността, за да изгради политическа кариера за бъдещето.

Той категорично отрича. „Влязох в политиката заедно с Володимир Зеленски — и ще си тръгна заедно с него“, казва Ермак пред Politico. „Моята задача е да му помагам да изпълнява отговорностите си като президент на Украйна. За мен това не е въпрос на постове или политическа кариера.“

Поне засега Ермак остава дясната ръка на Зеленски, а не негов наследник. Дори яростни опоненти признават, че твърдият бивш адвокат е подходящ преговарящ с прагматичните представители на Тръмп.

„Той разбира хората на Тръмп по-добре от Зеленски“, казва опозиционният депутат Микола Княжицки, член на партията на бившия президент Петро Порошенко.

Обикновено Княжицки няма добра дума за Ермак, но отбелязва, че „Зеленски не се е адаптирал достатъчно“ към огромната промяна в политиката във Вашингтон, докато Ермак изглежда по-сензитивен към нея.

„Мисленето на Зеленски не се е променило и той все още не е разбрал, че риториката, която беше ефективна при Джо Байдън, сега вече не върши работа“, добавя той.

Кой всъщност е Ермак?

Но кой всъщност е той? Кой е човекът, на когото Зеленски ще разчита да седне срещу безпристрастния търговец на недвижими имоти и юрист Стив Уиткоф, специален пратеник на Тръмп, за да се справи с администрация, която възприема Украйна като досадна подробност в по-голямата игра на сближаване с Русия?

Ермак е бил обвиняван във всичко — от руски шпионин (обвинение, свързано с подозрения, че баща му е бил руски разузнавач), до опасен сив кардинал или Распутин, който държи Зеленски под влияние. Сравнението с Распутин обаче е неуместно. Ермак може да е физически внушителен като Распутин, но не пие алкохол, прагматик е и не отдаден на разпуснат живот.

Умението, което Ермак вероятно споделя с лечителя, омаял цар Николай II, е способността му да разбира човешката психология. Това е нещо, което подчертаха бивши украински министри и съветници, с които Politico разговаря. С изключение на един, всички поискаха анонимност, страхувайки се да не влязат в конфликт с дясната ръка на Зеленски. В Киев определено цари усещане, че човек трябва да внимава както в отношенията с Ермак, така и когато говори за него.

„Ермак е брилянтен психолог. Той умее да чете Зеленски и да предусеща какво иска“, казва бивш министър, който е влизал в остри конфликти с Ермак и в крайна сметка е бил изтласкан и принуден да подаде оставка под заплахи. „Той внимателно поднася готови решения на Зеленски, който не обича да се задълбочава в детайлите, и никога не му носи проблеми“, допълва той.

Често описван от украински коментатори като продуцента в управляващия дует, в който бившият телевизионен комик Зеленски е изпълнителната звезда, Ермак е започнал пътя си в президентската администрация преди пет години в подчинена роля.

Zelenskyy's chief of staff is accused of being a ruthless political puppet master. What are his ambitions?



The enigma of Andriy Yermak #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/QAkCdfFlBi — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) May 27, 2025

Метеоритен възход

Назначен като съветник малко след изборите през 2019 г., Ермак беше почти непознат за ключовите фигури в обкръжението на Зеленски. Те бяха негови дългогодишни приятели, основатели на компанията Kvartal 95 Studio и автори на телевизионния сериал „Слуга на народа“, който изстреля Зеленски към славата и в крайна сметка към президентството. Сред тях бяха Сергей Трофимов, Сергей Шефир, Кирило Тимошенко, Юрий Костюк и Иван Баканов, който бързо бе назначен за ръководител на службата за сигурност.

Сега всички те са извън играта, а критиците на Ермак сочат именно него като архитекта на чистките и пренарежданията, които ги отстраниха. Шефир, който беше приятел на Зеленски повече от 30 години, разбрал, че е отстранен едва когато пристигнал в президентската сграда на улица „Банкова“ в Киев и открил друг човек в офиса си, а личните му вещи били прилежно опаковани в кашон.

„Ермак се залепи за Зеленски в момента, в който пристигна на Банкова“, казва Юлия Мендел, украинска журналистка и бивша говорителка на президента от 2019 до 2021 г. Тя разказва, че Ермак бързо надделял над Андрей Богдан — първия началник на кабинета на Зеленски и бивш личен адвокат на олигарха Игор Коломойски, който подкрепи президентската кампания на Зеленски, но по-късно беше изоставен и арестуван по обвинения в корупция.

„Постоянно бяха заедно в подземната фитнес зала — именно там се сближиха като фитнес другари. А Ермак си извоюва предимство пред Богдан, като организира първата голяма размяна на военнопленници с Русия“, разказва тя. Това се случи през септември 2019 г. Звездата на Ермак изгря стремглаво, след като се върна в Киев с украински моряци, освободени от руски плен.

Пет месеца по-късно той бе издигнат до ръководител на президентската канцелария и натрупа все по-голяма власт, като прочисти кабинета и администрацията на президента от всеки, който се смяташе за политическа заплаха или проявяваше автономност, разказват бивши министри и служители.

Дори това някой да засенчва Зеленски или Ермак в медийното отразяване, изглежда водеше до безцеремонно отстраняване.

Ермак и Зеленски са добре съвместими – произхождат от сходна среда. И двамата са деца на семейства от средната класа, които ценят образованието и трудолюбието. И двамата са учили право – Ермак е завършил най-големия университет в Украйна – Киевския национален университет „Тарас Шевченко“, – а после са се насочили към развлекателната индустрия. Ермак основава медийна компания и продуцира филми, като същевременно работи и като юрист по авторски права.

Двамата се запознават около 2011 г., когато Зеленски става главен продуцент на телевизионен канал, а Ермак извършва правна работа за него. Впоследствие Ермак участва в президентската кампания на Зеленски през 2019 г. от името на партията „Слуга на народа“, макар и не на водеща позиция.

Част от биографията на Ермак е спестена, твърди бившата говорителка на Зеленски Юлия Мендел. След като завършва обучението си пред 90-те, той се хваща на работа, където намери – включително за прочут нощен клуб-дискотека в украинската столица, първият от този тип след краха на комунизма. Клубът привличал както гангстери, така и известни проруски политици. По-късно Ермак действа като посредник за луксозния магазин за дрехи „Sanahunt“, помагайки да се внасят ексклузивни колекции от водещи модни къщи във Франция и Италия за клиентите – олигарси и политици. „Тази роля бе изключително важна за изграждането на мрежата от връзки на Ермак“, казва Мендел.

Добрата интуиция за властта и способността да се възползва от възможностите се отплащат на Ермак, въпреки непретенциозното му начало. На ул. „Банкова“ той е в свои води, коментират бивши министри.

„Има умствена връзка със Зеленски“, казва друг бивш дългогодишен приятел на украинския лидер, заемал висок пост в управлението, докато не изпада в немилост пред Ермак.

„Ермак се грижеше да присъства на всяка среща, която имах със Зеленски – слушаше, намесваше се. Или просто седеше, превърташе телефона си, показваше нещо на Зеленски и си разменяха лични шеги с повдигнати вежди. В един момент престанах да ходя на срещи и комуникирах само по имейл“, разказва той.

‼️The Head of the Ukrainian President’s Office, Andriy Yermak, is heading to the United States



No details have been released yet. pic.twitter.com/PUJN2CzpUf — NEXTA (@nexta_tv) June 3, 2025

Център на властта

Ермак бързо разширява ролята си и се обгражда с хора, които му дължат лоялност, включително група неплатени съветници, чиято вярност е единствено към него. Някои от тях са били заподозрени в корупционни дела, които обаче са били прекратени преждевременно по нареждане на Олег Татаров – ключов заместник в президентската администрация, който се отчита на Ермак. Татаров, юрист по професия, е работил в министерството на вътрешните работи при режима на Виктор Янукович, но е уволнен.

Малцина високопоставени служители са успели да запазят постовете си, ако Ермак е искал те да си тръгнат. Изключение е Кирило Буданов, ръководителят на украинското военно разузнаване, който, по думите на източници от „Банкова“, продължава да има независим достъп до Зеленски – за разочарование на Ермак.

Чистките и рокадите не разсейват дългогодишните опасения относно силно персонализирания, а според някои – и автократичен, стил на управление на Зеленски. Президентът не проявява интерес към формалностите на управлението или институциите. Всичко е силно персонално, импровизирано и често импулсивно. „Зеленски и Ермак подкопаха институциите и изградиха система на управление, базирана на доверие към определени хора“, казва депутатът от опозицията Микола Княжицки.

Напускането на някои силно способни личности от кабинета или армията, включително външния министър Дмитро Кулеба и командващия армията генерал Валерий Залужни, който влезе в конфликт със Зеленски относно военната стратегия, предизвиква тревога в страната. Монополизацията на властта буди и притеснение сред западните съюзници, които обаче се въздържат от публична критика, за да не дадат пропагандни поводи на Москва.

„Нямаме реално действащ Министерски съвет. Вместо това имаме някакъв квази-кабинет, ръководен от Ермак, който контролира дневния ред на президента и достъпа до самия него. А наоколо се навъртат странни съветници, които не са държавни служители, не получават заплати от бюджета и не подават декларации за имущество“, казва Дария Калениук, изпълнителен директор на неправителствената организация „Център за действие срещу корупцията“.

„Олигарсите вече не са основният вътрешен проблем на Украйна. Дори корупцията не е главният проблем. Основният проблем е системата на управление и начинът, по който властта е монополизирана“, добавя тя в скорошно интервю.

Ермак отхвърля критиките

„Тези обвинения не са верни“, заявява той. „Моята задача е да осигуря ефективното функциониране на президентската администрация и да подкрепям държавния глава в изпълнението на неговите конституционни правомощия. Това не е отделна вертикала на властта, а работен инструмент на президента. Особено по време на война, когато решенията трябва да се вземат бързо и ясно“, казва той.

„Президентът има право да разчита на хора, на които има доверие и които могат да работят без почивни дни и без съжаление към себе си. Благодарен съм за това доверие и правя всичко възможно, за да осигуря функционирането на екипа като единен механизъм при изключително трудни обстоятелства“, добавя той.

Той продължава:

„Лесно ли е да се изгради ефективна система? Не. Правим ли грешки? Разбира се. В крайна сметка сме хора. Признаваме това и реагираме съответно. А що се отнася до митовете за "пълен контрол" – те са изградени върху опростявания. Държавата е сложна структура, в която властта винаги е разпределена. Дори при най-голямо желание, физически е невъзможно всичко да бъде централизирано. Украйна няма историческа традиция на авторитарно управление – обществото просто не би го позволило. А президентът Зеленски много добре го разбира.“

Въпреки критиките, Ермак е постигнал значителни успехи за Украйна по време на войната. Сред заслугите му е, че е основен двигател за убеждаването на съюзниците да наложат санкции срещу Русия. Поддръжниците на Зеленски твърдят, че по време на война няма друга възможност, освен централизацията на властта, за да се вземат бързи решения.

Скок към амбиция?

Дали продуцентът вече мисли за своя ред да застане в светлината на прожекторите?

Не би било изненадващо, ако мислите му се насочват към политически живот извън сянката на Зеленски. Един бивш министър е убеден, че човек с проницателността на Ермак няма как да не мисли за бъдещето след Зеленски. „Той има изключително силна амбиция и единственото, което наистина жадува, е признание“, казва бившият министър.

„Андрий може да бъде обаятелен, но го води непреодолим стремеж величието му да бъде признато. Ще ви каже, че общественото признание не го интересува. Че се грижи само за страната. И че дори името му да изчезне, няма значение. Но това са пълни глупости. Той страда физически, ако бъде изолиран.“

„В момента всякакви разговори за бъдещето след края на войната са неуместни“, казва Ермак. „Докато продължава битката, да се говори за лични политически планове е просто безотговорно. Всички ресурси, време и усилия трябва да бъдат насочени към едно нещо – да спрем руската агресия. Ако не го направим, няма да има значение какъв ще бъде политическият сценарий.“

Дали някога би могъл да наследи Зеленски, обаче, изглежда малко вероятно според Руслан Бортник, политически анализатор и директор на Украинския институт за политика. „Ермак няма политическо бъдеще без Зеленски. Не е популярен и няма реална подкрепа от елитите“, казва той.

Може и да е така – но засега голяма част от бъдещето на Украйна е в неговите ръце, пише Politico.

