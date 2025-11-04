Украински дрон удари завод дълбоко в Русия, има разрушения

У краинска атака с дронове е повредила нефтохимическия завод в Стерлитамак, дълбоко в Русия, причинявайки частично срутване на съоръжение за пречистване на вода, но без пострадали, съобщиха регионалните власти в четвъртък, цитирани от агенция Ройтерс (Reuters).

Заводът в региона Башкортостан, намиращ се на около 1500 км (932 мили) от украинската граница в Уралските планини, работи без прекъсване, заяви ръководителят на региона Башкортостан, Радий Хабиров, в приложението Telegram. Той добави, че

и двата дрона, участвали в среднощния удар, са били унищожени.

Руското министерство на отбраната съобщи в ежедневния си доклад, че освен двата свалени дрона над региона Башкортостан, защитните системи са унищожили още 83 дрона над седем други руски региона.

Администрацията на град Стерлитамак, където се намира заводът, съобщи, че

петимата работници вътре не са пострадали.

Украйна не е направила коментар за атаката засега.

Киев засили ударите с дронове и ракети с дълъг обсег дълбоко в Русия, нанасяйки удари по рафинерии, депа и логистични центрове, които, според тях, поддържат военната машина на Кремъл.

Москва нарича тези атаки тероризъм, но Украйна твърди, че това са легитимни действия по самоотбрана във войната, която Русия започна през февруари 2022 година.