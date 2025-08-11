Свят

"Уикипедия" загуби ключово дело във Великобритания

Законът е критикуван, че потенциално ограничава свободата на словото

11 август 2025, 15:54
Reuters: Зеленски търси място на масата за преговори с Тръмп и Путин

Германия: Да не се сключва мирно споразумение на срещата Тръмп - Путин без съгласието на Киев

Тръмп иска да изгони бездомните от Вашингтон, обеща да ги изпрати „далеч“

Над 200 вторнични труса в Турция след силното земетресение

Китай следи внимателно преди срещата на Тръмп и Путин в Аляска, предупреди Линдзи Греъм

Аляска: Иронията на мястото, където ще се срещнат Тръмп и Путин

Жертва и десетки ранени след силното земетресение в Турция

Силно земетресение удари Турция, усетено е в България

О ператорът на "Уикипедия" изгуби дело във Великобритания въз основа на подадена от него жалба, оспорваща разпоредби от британския закон за онлайн безопасност, които поставят нови, строги изисквания за онлайн платформите, предаде Ройтерс.

Законът е критикуван, че потенциално ограничава свободата на словото.

Фондация "Уикимедия" заведе дело във Висшия съд на Лондон срещу въпросните разпоредби, които според нея може да наложат много строги ограничения на "Уикипедия". В съответствие с новите регулации потребителите и хората,  редактиращи "Уикипедия", която е класифицирана като "услуга от първа категория", ще трябва да потвърждават самоличността си, което би намалило драстично техния брой.

Съдия Джереми Джонсън днес прекрати делото, но отбеляза, че фондацията може отново да обжалва разпоредбите, ако ресорният регулатор потвърди, че "Уикипедия" е "услуга от първа категория".

Британският закон за онлайн безопасност беше разкритикуван по-рано този месец от платформата "Екс", според която трябва да бъдат направени значителни промени в него, отбелязва Ройтерс.

"Уикипедия" губи авторите си

Застъпници на свободата на словото и създатели на съдържание се оплакват, че разпоредбите на закона се прилагат прекалено строго, което води до цензуриране на съдържание.

Британското правителство обяснява, че целта на този закон е да защитава децата и да изтрива незаконно съдържание.

Онези, които искат законът да бъде отменен, са "на страната на хищниците", предупреди министърът на технологиите Питър Кайл.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Рядко виждани снимки от тайната сватба на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Полицията разкри манипулации на технически прегледи на автомобили в София

Полицията разкри манипулации на технически прегледи на автомобили в София

Историческо! DJ-и от Tomorrowland с участие пред портите на Царевец, организирано от Saké

<p>Засушаването удари Тетевен, ето кога ще има вода</p>

Тетевен въведе режим на водата заради засушаване

9-годишно дете пострада при падане от тротинетка в Сливенско

9-годишно дете пострада при падане от тротинетка в Сливенско

<p>74% от жертвите на домашно насилие смятат, че&nbsp;институциите си затварят очите пред тормоза</p>

Проучване: 74% от жертвите на домашно насилие смятат, че държавните институции си затварят очите пред тормоза

<p>Пожарът в Илинденци се разраства към Пирин</p>

Пожарът в района на Илинденци е разширил фронта си

Задържаха в ареста мъжа, опитал да открадне 114 хил. лева от жена в "Дианабад"

Задържаха в ареста мъжа, опитал да открадне 114 хил. лева от жена в "Дианабад"

Почина простреляният през юни кандидат за президент на Колумбия

Почина простреляният през юни кандидат за президент на Колумбия

<p>Путин цели пълен контрол над Донбас</p>

Путин цели пълен контрол над Донбас - план за прекратяване на войната включва териториални отстъпки от Украйна

Арестуваха 21-годишен за нападение с нож в София

Арестуваха 21-годишен за нападение с нож в София

Двама японски боксьори починаха от мозъчни травми в една и съща боксова гала

След катастрофата на пътя Асеновград – Смолян: Жена е загинала, а трима са с опасност за живота

След катастрофата на пътя Асеновград – Смолян: Жена е загинала, а трима са с опасност за живота

Жан-Клод Ван Дам е претърпял операция на гърба

Жан-Клод Ван Дам е претърпял операция на гърба

Ще строят параклис на Седемте рилски езера, екоактивисти са против

Ще строят параклис на Седемте рилски езера, екоактивисти са против

Играта в “Игри на волята” се променя - от 8 септември по NOVA

Играта в “Игри на волята” се променя - от 8 септември по NOVA

