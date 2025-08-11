"Уикипедия" загуби ключово дело във Великобритания

Жертва и десетки ранени след силното земетресение в Турция

О ператорът на "Уикипедия" изгуби дело във Великобритания въз основа на подадена от него жалба, оспорваща разпоредби от британския закон за онлайн безопасност, които поставят нови, строги изисквания за онлайн платформите, предаде Ройтерс.

Законът е критикуван, че потенциално ограничава свободата на словото.

Фондация "Уикимедия" заведе дело във Висшия съд на Лондон срещу въпросните разпоредби, които според нея може да наложат много строги ограничения на "Уикипедия". В съответствие с новите регулации потребителите и хората, редактиращи "Уикипедия", която е класифицирана като "услуга от първа категория", ще трябва да потвърждават самоличността си, което би намалило драстично техния брой.

Съдия Джереми Джонсън днес прекрати делото, но отбеляза, че фондацията може отново да обжалва разпоредбите, ако ресорният регулатор потвърди, че "Уикипедия" е "услуга от първа категория".

Британският закон за онлайн безопасност беше разкритикуван по-рано този месец от платформата "Екс", според която трябва да бъдат направени значителни промени в него, отбелязва Ройтерс.

"Уикипедия" губи авторите си

Застъпници на свободата на словото и създатели на съдържание се оплакват, че разпоредбите на закона се прилагат прекалено строго, което води до цензуриране на съдържание.

Британското правителство обяснява, че целта на този закон е да защитава децата и да изтрива незаконно съдържание.

Онези, които искат законът да бъде отменен, са "на страната на хищниците", предупреди министърът на технологиите Питър Кайл.