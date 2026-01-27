Свят

"Всички ще умрем": "Часовника на Страшния съд" беше обновен във вторник - експертите имат плашещи прогнози

За съжаление, за наблюдателите на "Часовникът на Страшния съд" времето за човечеството изтича бързо

Обновена преди 2 часа / 27 януари 2026, 12:22
Кой е Грег Бовино - човекът зад имиграционната офанзива на Тръмп в Минеаполис

"Дискомбобулатор": Използвали ли са САЩ "тайно оръжие" при отвличането на Мадуро?
Идентифицирани са първите жертви на смъртоносната самолетна катастрофа в Мейн

"Стратегически автогол": Европа трябва спешно да поправи грешката си с Меркосур
Москва постави условие за мир: Украйна да се изтегли от Донбас, САЩ притискат Зеленски
Рюте предупреди - Европа не може да се защити без САЩ
Ескалация: Северна Корея изстреля най-малко две балистични ракети по посока на Японско море
Зимна буря парализира САЩ: 30 жертви, стотици хиляди без ток

Ч асовникът на Страшния съд, който от десетилетия отброява времето до края на света, вече официално е по-близо до унищожението от всякога. Във вторник от Бюлетина на атомните учени преместиха символичната стрелка на часовника с четири секунди напред, на 85 секунди до полунощ. Часовникът никога не е бил по-близо до края на света в 79-годишната си история, което означава, че експертите смятат, че човечеството никога не е било изправено пред по-тежка заплаха от глобална катастрофа, която ще унищожи света, отколкото през 2026 г.

Нарастват страховете от ядрена война, настъплението на изкуствения интелект и други екзистенциални заплахи.

В решението за преместването на стрелката участваха носителката на Нобелова награда за мир Мария Реса, както и експерти по ядрените оръжия, климатичните промени, биологичните заплахи и разрушителните технологии.

Какво представлява "Часовникът на Страшния съд" и как се определя

Създаден през 1947 г., когато страхът от ядрена война е в пика си, "Часовникът на Страшния съд" служи като метафора за това колко близо е човечеството до самоунищожение.

Часовникът е създаден от Бюлетина на атомните учени, неправителствена организация, основана пред 1945 г. от Алберт Айнщайн, Дж. Робърт Опенхаймер и учени от Университета на Чикаго, които са участвали в разработването на първите атомни бомби в САЩ в рамките на проекта "Манхатън".

Всяка година часът, който показва Часовникът на Страшния съд се актуализира въз основа на това колко близо сме до катастрофа, причинена от човека, представена чрез полунощ; колкото по-близо са стрелките до 12, толкова по-близо сме до края на света.

Надеждата е, че този часовник ще мотивира човечеството да разреши "най-неотложните, причинени от човека екзистенциални заплахи", буквално и преносно връщайки времето назад за апокалипсиса.

За съжаление, за наблюдателите на "Часовникът на Страшния съд" времето за човечеството изтича бързо.

Когато е създаден, часовникът е настроен на седем минути до полунощ, а сега остават само 85 секунди.

Прогнозата за 2026 г. наистина е мрачна, според експертите.

Сандърс-Закре смята, че нараства заплахата от използване на световния арсенал от 12 000 ядрени оръжия.

Скорошните сблъсъци и ескалиращите заплахи от пълномащабна война между Индия и Пакистан през лятото допълнително засилват този риск.

"Докато рискът от използване на ядрено оръжие е екзистенциална заплаха от 80 години, той се увеличи през последната година заради рязко нарасналите инвестиции в ядрените оръжия, все по-заплашителната ядрена реторика и действия", обяви Сандърс-Закре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Междувременно д-р С. Дж. Беърд, изследовател в Центъра за изследване на екзистенциални рискове към Университета на Кеймбридж, заяви пред "Дейли мейл", че часовникът трябва да се премести напред с цели девет секунди, като посочи опасността от пряк ядрен конфликт между "световните суперсили".

"Мултилатералният световен ред вече е напълно разрушен, вече сме в многополюсна реалност", смята ученият.

Беърд посочи, че рискът от ядрена война не е непосредствен заради добрите отношения между Доналд Тръмп и Владимир Путин, но ще стане проблем в дългосрочен план, тъй като двамата лидери "вероятно няма да останат приятели завинаги".

Експертите също отбелязаха, че договорът Нов САРТ, който ограничава стратегическите ядрени арсенали на страните, трябва да изтече на 5 февруари.

Хамза Чоудри, ръководител по ИИ и национална сигурност в Института за бъдещето на живота, заяви, че "Часовникът на Страшния съд" трябва да се премести с пет до десет секунди напред.

Обречено ли е човечеството? Часовникът на Страшния съд определя съдбата ни

"За първи път от Студената война няма да има двустранен договор за контрол на оръжията, който да ограничава стратегическите арсенали на САЩ и Русия", каза той, добавяйки, че "това представлява фундаментален срив на архитектурата за контрол на ядрените оръжия."

Ядрената война не е единствената потенциална катастрофа на радара на наблюдателите на "Часовника на Страшния съд".

Беърд също предупреди за нарастващото присъствие на ИИ, което определя като "драйвер на екзистенциален риск" наравно с "ядрените оръжия".

В новата си книга "Ако някой го развие, всички ще умрем", компютърните учени Елиезер Юдковски и Нейт Соарес предупреждават, че човечеството ще бъде унищожено от синтетични вируси и други средства, ако не натиснем аварийния бутон.

"Ако някоя компания или група изгради изкуствен суперразум, използвайки сегашното разбиране за ИИ, всички ще умрем", предупреждават експертите, които работят в Института за изследване на машинния интелект в Бъркли (MIR) в уводните редове на книгата.

Източник: New York Post, Daily Mail    
Барети и полиция обсадиха дома на Христо Върбанов в Костинброд

Ескалация: САЩ обявиха мащабно военно учение в Близкия изток

Полицията във Варна издирва заподозрян в убийство

