Пезешкиан: Иран е готов да успокои света, че иранците не искат ядрени оръжия

П резидентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че иранският преговорен тим няма да прави компромиси с честта и достойнството на Иран, предаде Ройтерс.

Пезешкиан каза освен това, че Иран е готов да успокои света, че иранците не искат ядрени оръжия.

Същевременно иранската агенция "Тасним" съобщи, че една или две точки все още остава да бъдат разрешени в хода на преговорите между САЩ и Иран, за да се сложи край на настоящата война, предаде ДПА. "Тасним" се позова на запознати източници и приписа оставащите различия между двете страни на препятствия от страна на САЩ. Агенцията обаче не предостави подробности за какви разногласия точно става дума, а подчерта, че никакво споразумение не може да бъде сключено, докато всички препятствия не бъда преодолени.

"Тасним" е асоциирана с иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

Преговорите между Иран и САЩ за прекратяване на конфликта и уреждане на ядрената програма имат дълга и сложна история, белязана от непреклонни позиции и временни дипломатически пробиви, често последвани от нови прекъсвания.

Още по времето на президента Махмуд Ахмадинеджад, Иран заемаше твърда позиция по отношение на ядрената си програма, като през 2006 г. държавният глава категорично заяви, че страната "няма да отстъпи и педя" от правото си на ядрена енергия. Тогавашният главен преговарящ Али Лариджани отхвърли "безплодни" преговори с Европейския съюз, предлагайки вместо това създаването на международен консорциум по обогатяването на уран, за да се разсеят западните опасения.

През последните месеци, при президента Масуд Пезешкиан, дипломатическите усилия отново се активизираха, макар и с променлив успех. На 11 и 12 април в Исламабад се проведоха разговори на високо ниво между Иран, представляван от главния преговарящ Мохамад Багер Галибаф, и САЩ, включващи вицепрезидента Джей Ди Ванс. По време на тези срещи беше отбелязан известен напредък, но Галибаф подчерта, че "фундаментални точки" като иранската ядрена програма и статута на Ормузкия проток остават нерешени, и изрази липса на "абсолютно никакво доверие в Съединените щати". В контекста на тези усилия Иран се съгласи на двуседмично прекратяване на огъня, което влезе в сила на 8 април по искане на САЩ, но напрежението отново ескалира с наближаването на срока за изтичането му.

В началото на април президент Пезешкиан за първи път призна, че Иран води преговори за мир със САЩ, изразявайки "необходимата воля" за прекратяване на конфликта, при условие че бъдат предоставени гаранции срещу повторна агресия. Тогава той даде указания на външния министър да подготви условия за "справедливи и честни преговори", отчитайки и исканията на регионални партньори. Въпреки това, иранското външно министерство по-късно уточни, че не се водят преговори, а по-скоро "пряка комуникация" чрез неофициални канали. Непосредствено след това, Иран отхвърли провеждането на втори кръг от мирни преговори, позовавайки се на "прекомерните искания на Вашингтон, нереалистичните очаквания, постоянните промени в позицията, повтарящите се противоречия и продължаващата военноморска блокада". Ирански държавни медии, включително свързаната с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция агенция "Тасним", обвиниха САЩ в липса на "осезаеми отстъпки" и в поставяне на условия, които не са успели да постигнат по време на военните действия, като например запазване само на един ядрен обект и прехвърляне на запасите от обогатен уран.

Междувременно, президент Пезешкиан продължи да поддържа твърда позиция по ядрената програма, заявявайки в интервю за "Ал Джазира", че разговорите за нейното прекратяване са "илюзия" и че иранският ядрен потенциал е "в умовете на нашите учени". Той отново подчерта готовността на Иран да се защитава с всички сили, но и ангажимента си към дипломация и диалог, без компромиси с "честта и достойнството на Иран".