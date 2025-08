Учени откриха "удивителен" живот на невиждано от човек място

Л егла от миди, килими от бактерии и поляни от тръбни червеи — това е само част от странния и екстремен живот, който експедиция в най-дълбоките части на океана е заснела и документирала.

Китайски изследователски екип се гмурна се с обитаема подводница до океанските падини в северозападната част на Тихия океан, и засне морски живот на дълбочина над 9 километра.

До момента най-дълбоко заснетото морско гръбначно животно е охлюв, заснет през 2023 г. на дълбочина от 8336 метра в изкоп край бреговете на Япония.

Новите наблюдения са публикувани в списание Nature.

Въпреки че сред морските учени беше прието, че живот съществува на тези дълбочини, от експедицията споделят, че изобилието на морски организми, видяно през прозорците на подводницата, е „удивително“.

Научната експедиция обхвана над 2500 километра, изследвайки каньони на дълбочини между 5800 и 9533 метра.

Изследователите използваха подводница, наречена Fendouzhe, способна да работи на дълбочина над 10 километра в продължение на няколко часа.

Екипът, воден от специалисти от Института за дълбоководни науки към Китайската академия на науките, открива това, което определя като „процъфтяващи общности“ от живи организми.

„Това е вълнуващо — особено за дълбоководен изследовател — да посети място, което човечеството досега не е проучвало“, каза един от водещите учени, д-р Сяотонг Пенг, в интервю за BBC News. „Това е чудесна възможност за откриване на нови неща. А това, което видяхме, беше наистина невероятно“.

Учените заснеха здрави колонии от морски живот — доминирани от различни видове тръбни червеи и мекотели, които живеят в пълна тъмнина под огромно налягане.

Отсъствието на слънчева светлина на тези дълбочини се компенсира с химикали, които проникват от океанското дъно. Сероводородът и метанът се отделят от разломи в земната кора.

Изследователите обявиха, че са регистрирали нови видове, досега неизвестни на науката. В бъдещите си изследвания те се надяват да проучат как телата на тези така наречени „хемосинтетични“ организми използват химикалите като източник на енергия.

„Те вероятно имат и механизъм за адаптация към екстремното високо налягане“, допълни д-р Мегран Ду, също от Китайския институт за дълбоководни науки и инженерство. „Това е една от големите загадки, на която търсим отговор.“

Откритието разкрива и „оспорва дългогодишни предположения“ за възможностите на живота при такива екстремни условия на дълбочина и налягане. Резултатите предполагат, че тези общности не са рядкост, а далеч по-разпространени, отколкото се е смятало досега.

Проф. Андрю Суитман, старши учен от Шотландската асоциация за морска наука, коментира пред BBC News, че откритията предполагат съществуването на цели „задвижвани от метан екосистеми в най-дълбоките части на океана“.

А какво е усещането за учен, спускащ се до тези екстремни, тъмни като катран дълбочини?

Д-р Ду сподели пред BBC News: „Някои хора биха го намерили за плашещо, но аз винаги окуражавам студентите си — просто погледнете през прозореца към морското дъно. Ще бъдете вдъхновени“.