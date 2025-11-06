Най-голямата паяжина в света може да хване кит

В една влажна пещера под албанско-гръцката граница учени са открили паяжина, която е достатъчно голяма, за да улови кит. С площ от 106 квадратни метра, тази тънка структура вероятно е най-голямата паяжина от този вид, която някога е била откривана.

Интересното е, че това не е дело на едно-единствено същество. Изследователите са изследвали гъстотата на паякообразните в колонията и са преценили, че тя е съставена от приблизително 111 000 паяка. Освен това не е била създадена само от един вид.

Генетични проби, взети от мрежата, предполагат, че тя е била дом на около 69 000 домашни паяци (известни още като тъкачи на фунии) и повече от 42 000 Prinerigone vagans. Авторите на изследването отбелязват, че откритието представлява „първият документиран случай на образуване на колониални мрежи при тези видове“, които обикновено не взаимодействат на повърхността.

Откритията идват от Сярната пещера, криволичеща пещера, която се среща с външния свят в Северна Гърция, но има дълбоки участъци под Южна Албания. Заедно с две близки пещери, тя образува подземен лабиринт от огромни камери и криволичещи тунели, издълбани в тънка ивица варовик.

Издълбана е от река Сарандапоро, която е прорязала тази скала, за да създаде това, което сега се нарича каньон Вромонер (името Вромонер буквално означава „миризлива вода“ на гръцки). Дълбоко в пещерата бликат естествени извори с богата на сяра вода, която мирише на развалени яйца или разярен скункс. Сулфидният поток преминава през цялата пещера и накрая се влива в река Сарандапоро на входа.

Тази странна, богата на сяра среда е създала своеобразна екосистема, която се поддържа от хемоавтотрофия. Повечето екосистеми зависят от фотосинтезата, при която растенията и водораслите използват слънчевата светлина, за да оползотворят енергия, като по този начин стартират хранителната верига. В Сярната пещера обаче основата е изградена от микроорганизми, които използват химични реакции, за да превърнат неорганични вещества, като серни съединения, в енергия.

Голям брой серолюбиви бактерии създават лепкав биофилм, който покрива части от пещерата. Този слузест слой е основният източник на храна за малки ларви на мушици и мухи, които от своя страна са любимата храна на многото паяци, живеещи там. Неслучайно по-голямата част от колосалната мрежа се намира в част от стената, където екипът е забелязал „необичайно гъст рояк от малки мухи хирономиди“.

Хиляди паяци са архитектите и строителите на мрежата на Сярната пещера, но други видове паяци са способни сами да създават гигантски мрежи. Най-впечатляващият е Дарвиновият паяк , родом от низините на източен Мадагаскар. Въпреки че е с размерите на монета, те изграждат кълбовидни мрежи, които обхващат площи от 900 до 28 000 квадратни сантиметра (140 до 4340 квадратни инча), достигайки дължина до 25 метра (82 фута) през водните басейни.