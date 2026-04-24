Учени от военния сектор на Китай умират един след друг при странни обстоятелства

З вездата на процъфтяващия китайски сектор за отбрана с изкуствен интелект (ИИ) е работил по сценарии за нахлуване в Тайван – докато не загива в необяснима автомобилна катастрофа в ранните часове на сутринта в Пекин, едва на 38 години, съобщава Newsweek.

Много въпроси остават около смъртта на Фън Янгхъ на 1 юли 2023 г., професор в Националния университет по отбранителни технологии, спечелил национални състезания със своята пионерска платформа „War Skull“ (Боен череп). Защо в некролог в държавния научен уебсайт Sciencenet.cn се казва, че той се е „жертвал“? Защо блестящият учен е погребан в специалното гробище „Бабаошан“ в Пекин, запазено за елита на комунистическата партия, държавни герои и революционни мъченици?

Смъртта на Фън е само една от многото неочаквани кончини на топ учени, работещи в свръхчувствителни области като военен ИИ, хиперзвукови оръжия и космическа отбрана. Феноменът отразява вълната от изчезвания или смъртни случаи сред американски учени, която в момента се разследва от Вашингтон. В САЩ случаите са 11, в Китай – най-малко девет. Това подтиква военните анализатори към обезпокоителен въпрос: Води ли се тиха „война на учените“?

„Мозъкът зад военните игри за Тайван“

Конкуренцията между САЩ и Китай се задълбочава в областите на науката и технологиите, които осигуряват не само икономическо, но и решаващо военно превъзходство. В Китай докладите приписват смъртните случаи на пътни инциденти, други неуточнени „злополуки“ или изобщо не посочват причина. Възрастта на загиналите варира от 26 до 68 години.

Фън е напускал работна среща в столицата, когато загива около 2:35 ч. сутринта. „Фън беше мозъкът зад ИИ симулациите на потенциални сценарии за Тайван и е много странно, че инцидентът се е случил посред нощ“, казва изследовател на китайската армия от западен мозъчен тръст, пожелал анонимност. „Човек, загинал при катастрофа, обикновено не се описва като „жертвал“ живота си. Погребението му в „Бабаошан“ също е много необичайно.“

Анализаторите отбелязват, че смъртните случаи са съсредоточени в области като хиперзвук и военен ИИ – технологии, които биха могли да направят голямата разлика в един конфликт. Хипотетично, противник би могъл да се опитва да забави Китай, като елиминира най-ярките умове, извършващи пробивна работа.

Невероятно – но не и невъзможно

Изглежда фантастично, но учените винаги са били политическа мишена. Неизвестен брой ирански ядрени физици бяха ликвидирани през годините, за което се предполага, че стои Израел. Още повече загинаха при израелски и американски бомбардировки през юни 2025 г.

В китайските медии и социални мрежи спекулациите процъфтяват с заглавия като: „Осем топ учени умират мистериозно!“. Някои статии изразяват недоумение как в 21-ви век китайски гении, учили в чужбина, загиват без обяснение.

Списък на по-актуалните случаи

Джан Сяосин (62 г.): Експерт по космически технологии и сателитно ранно предупреждение, загинал при катастрофа през декември 2024 г.

Чън Шумин (57 г.): Лидер на екипа за разработка на чипове за висок клас оръжия, загинал при катастрофа.

Джоу Гуангюан (51 г.): Прочут химик и експерт по материали, починал през декември 2023 г. без обявена причина.

Фанг Дайнинг (68 г.): Експерт по хиперзвук и материали за космически кораби, починал внезапно по време на посещение в Южна Африка през февруари тази година.

Ян Хун (56 г.): Изследовател на хиперзвука, починал през март след заболяване.

Джан Дайбинг (47 г.): Един от най-добрите експерти по дронове и безпилотни системи, починал миналата година без посочена причина.

Лю Донгхао (51 г.): Пионер в управлението на сигурността на големи данни, загинал през 2024 г. при неуточнен инцидент.

Ли Минюн (49 г.): Биомедицински химик, разработил иновативни „светлинно управлявани“ лекарства, починал внезапно в Гуанджоу през ноември 2025 г.

„Доста сериозни неща“

Междувременно в САЩ поредицата от изчезнали или починали учени привлече широко внимание. Конгресменът Ерик Бърлисън заяви, че това може да е „чужда операция“ и ФБР разследва случаите.

„Ние сме в състезание с Китай, Русия и Иран за ядрени технологии, съвършени оръжия и космос. Междувременно нашите най-добри учени продължават да изчезват“, написа той в X.

ФБР започва разследване по случая с изчезналите учени

Президентът Доналд Тръмп нарече ситуацията „доста сериозна“ и добави, че се надява тя да е само „съвпадение“, но Белият дом продължава да координира разследването на тези събития.