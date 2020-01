Учени създадоха ембрион на почти изчезналия вид северен бял носорог

Учени от италианската лаборатория създоха успешно третия ембрион от северен бял носорог (Ceratotherium simum cottoni). Последният мъжки от този вид умира през 2017 г. Към момента само две женски са все още живи, пише кенийският вестник Standard, цитиран от TACC.

Жизнеспособният ембрион вече е поставен в течен азот. Той трябва да бъде трансплантиран на сурогатна майка. Това ще бъде женска от най-близкия подвид на носорозите - южния бял носорог. Първите два ембриона, които учените създадоха през септември 2019 г., също трябва да бъдат трансплантирани на сурогатни майки, посочва агенция "Фокус".

